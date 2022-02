¿Quién es Elanga, el joven de 19 años que voló el penal que eliminato al Manchester United?

Antonio Elanga se ha robado los reflectores con el penal que falló en contra del Middlesbrough y que significante la eliminazione del Manchester United en la tanda de penales corrispondente a la cuarta ronda de la Coppa d’Inghilterra, un errore que ha marcado su naciente carrera como futbolista con solo 19 años de edad.

El joven sueco es la última estrella surgida de la academia de los Red Devils e ha dado de qué hablar con su ascenso al primer equipo y que, hasta este viernes, había gozado de buenos comentarios de parte de los aficion

Elanga puede desempeñarse come extremo izquierdo, pero también puede cumplir con el rol de extremo por derecho e centro delantero. Su rendimiento en lo equipos juveniles y sus apariciones en el equipo estelar provocaron que en diciembre de 2021 el equipo lo renovara hasta el verano del 2026.

Elanga Nació en 2002 es hijo del exinternacional camerunés Joseph Elanga. La famiglia del giovane giocatore nel fango a Manchester con la famiglia nel 2013 e rapidamente nell’unione allo United, non vengono ricoverati in tutti i giovani.

El salto de Anthony de los equipos inferiores se dio en la temporada 2018-2019 cuando logró tres goles y realizó cinco assistencias en el equipo Sub18, todo esto en 10 compromisos, lo que provocó que fuera promovido tras ganar el premio Jimmy Murphy giovane giocatore dell’anno.

Su debutto con el primer equipo se dio en la pretemporada del 2020, cuando debutó con el técnico Ole Gunner Solskjaer, quien le dio sus primeros miuntos de juego en el amistoso contro Aston Villa.

En el equipo Sub23 para la temporada 2020-2021 logró nueve goles e tres assistencias a lo wide de nueve juegos en la Premier League 2.

Durante su etapa como técnico, Solskjaer no tuvo reparo en elogiar la calidad del joven futbolista, quien hoy es señalado como uno de los responsables de la eliminación del Manchester United.

