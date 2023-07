Il nuovo obiettivo ci consente di realizzare buste che riempiono il nostro club di archiviazione.

Quindi possiamo avere più di 20 85 giocatori in FUT Champions

Level Up è in FIFA 23 Ultimate Team da alcuni giorni e sappiamo già come funziona e come possiamo ottenere la versione con punteggio più alto. Ma, Ogni giorno EA continua ad aggiungere nuovi contenuti alla promozione Il che la aiuta a continuare a fare affidamento sulle notizie.

Nella sezione Squad Building Challenges, carte interessanti come Acuña Flashback sono state affiancate da un altro giocatore della stessa rara classe, Aubameyang. Sfida la tua nuova squadra Ci ricorda la stagione che ha trascorso con il Borussia Dortmund nella stagione 2016/2017.

Il secondo grande beneficiario dei contenuti quotidiani è sempre Sezione obiettivi. Dopo gli obiettivi “Premia FUT Champions” e “Premia 2nd FUT Champions” e Premia FUT III Champions, questa saga di missioni Si continua con il quarto capitolo.

Come ogni settimana I premi rimangono, ma gli obiettivi sono cambiati. Questa volta si sono voltati Più semplice che maiE semplificare le attività.

Obiettivi Ricompensa FUT III Champions

Dopodiché, ti lasciamo Elenco degli obiettivi con ricompensa Che otterremo per ognuno:

Gioca 3 partite di Division Rivals . Come premio Otterremo 1 pacchetto di oltre 81 giocatori unici E 1250 punti classifica FUT Champions .

. Come Otterremo E . Gioca 1 partita di FUT Champions . Come premio Otterremo 1 pacchetto di oltre 83 giocatori unici .

. Come Otterremo . Gioca 5 partite di FUT Champions . Come premio Otterremo 1 giocatore unico con valutazione 84+ .

. Come Otterremo . Vinci una singola partita di FUT Champions . Come premio Otterremo 1 pacchetto di 2 giocatori unici classificati 84+ .

. Come Otterremo . Vinci 5 partite di FUT Champions . Come premio Otterremo 1 pacchetto di 3 giocatori unici classificati 84+ .

. Come Otterremo . Vinci 4 partite affiliato Finali dei campioni di calcio almeno 6 giocatori in campionato . Come premio Otterremo 1 confezione da 5 giocatori speciali con valutazione 85+ .

affiliato almeno . Come Otterremo . Vinci 4 partite affiliato Finali dei campioni di calcio almeno 6 giocatori del campionato francese. Come premio Otterremo 1 confezione da 5 giocatori speciali con valutazione 85+.

Completando tutti questi obiettivi raggiungeremo a 10 pacchetti giocatore unici con valutazioni 85+. Complessivamente, dopo aver svolto tutti questi compiti, abbiamo raggiunto 2 carte 81, 2 83, 6 giocatori 84 e 20 85 Tenendo presente che i giocatori hanno la media più bassa possibile.

La grande differenza rispetto alle altre settimane è questa Questa volta non avremo bisogno di un modulo completo Da ciascuno dei tornei dobbiamo vincere in 4 partite. Con 6 giocatori di LaLiga e Ligue 1, Due delle migliori classi del giocoNe avremo abbastanza.

Questo Riduce di molto la difficoltà. Abbiamo tutti grandi giocatori di questi paesi nei nostri club, inoltre, Possiamo scegliere solo il meglio e completare il template con icone o transizioni premium.

Se la ricompensa era già molto entusiasmante prima, ora, con questi nuovi requisiti, È importante dedicare alcune partite di FUT Champions ad affrontare queste sfide. Forse queste buste Ci porterà più benefici delle ricompense stesse dalla modalità di gioco.