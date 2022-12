Quindi puoi controllare le tue statistiche e condividerle con i tuoi amici

Steam si unisce Andamento riepilogativo annuale Ci permette di vedere le nostre statistiche di gioco sulla piattaforma. Ricorda che questo riepilogo annuale può essere fatto anche in Stazione di giocoE il Xbox S nintendo.

Ora è il momento di controllare quanti e quali videogiochi giochiamo di più tutto l’anno sul nostro PC. Dopo ve lo diciamo Come vedere il riepilogo dei Giochi dell’anno 2022 su Steam.

Tour annuale dei giochi di Steam

Per poter visualizzare tutte le tue statistiche Devi avere un account Steam e aver giocato almeno un po’ quest’anno. Allora possiamo andare a Miniset preparato a vapore Per consultare le nostre statistiche.

Una volta arrivato sul sito, semplicemente Accediamo con le nostre credenziali E così possiamo vedere il nostro riepilogo annuale.

In questo riepilogo possiamo vedere quale è quale I cinque titoli che giochiamo di piùCosì come il numero di ore in percentuale e i traguardi ottenuti.

Anche Le statistiche saranno mostrate in dettaglio Da ciascuno di questi cinque giochi più giocati, così come i generi che ci piacciono di più. Alla fine mostreremo tutti i giochi che ci sono piaciuti quest’anno.

Per condividere le tue statistiche con i tuoi amici, Ci sarà un pulsante dedicato che genererà una carta Possiamo scegliere tra tre diversi stili con il nostro Annual Brief 2022.

Non