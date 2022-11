Quindi puoi crearli su iPhone e Android

Partecipa ai sondaggi Il Whatsapp Attraverso l’applicazione stessa senza dover ricorrere a strumenti esterni sta già diventando una realtà. In questo modo sarà molto più facile decidere in quale ristorante andare o scegliere una data per incontrarsi.

Lo ha riferito mercoledì l’app di messaggistica, e nelle scorse ore i social ne hanno fatto eco.

Questa nuova funzionalità che gli utenti sono molto attesi, È disponibile su iOS da alcuni giorni e ora ha iniziato ad apparire anche sui telefoni Android.. Se ancora non vedi questa opzione sul tuo dispositivo – verificala facendo clic sull’icona della clip – puoi installare l’ultima versione beta di WhatsApp.

È possibile creare sondaggi Sia nelle conversazioni di gruppo che nelle conversazioni individuali. Le opzioni di risposta massime sono dodici e Non sono anonimidove puoi vedere chi ha votato e a che ora accanto a ciascuna opzione.

Dopo ve lo diciamo Come si crea un sondaggio su WhatsApp, sia per iPhone che per AndroidPerché il processo è praticamente lo stesso.

Come creare un sondaggio su WhatsApp

Apri una conversazione Fare clic sulla clip e selezionare “Sondaggio” Compila il campo “Domanda” e annota le diverse opzioni di voto Fare clic sul pulsante di invio

Questa versione si unisce “modalità associata”, Una nuova funzione di WhatsApp che permette di utilizzare lo stesso account su due dispositivi contemporaneamenteè già disponibile su Android dall’aggiornamento 2.22.24.18 e raggiungerà altri utenti nelle prossime settimane.

WhatsApp appartiene, insieme a Facebook, Instagram e WhatsApp, a MetaE il La società ha recentemente annunciato che avrebbe licenziato 11.000 lavoratori, il 13% della sua forza lavoro. Si unisce così a una lunga lista di società tecnologiche negli Stati Uniti, tra cui Twitter, dove il suo proprietario, Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, Ha licenziato metà del personale di circa 7.500 persone in tutto il mondo. Dal canto suo, il colosso dell’e-commerce Amazon, guidata da Jeff Bezos, prevede di licenziare circa 10.000 lavoratori, ha riferito la scorsa settimana il New York Times.