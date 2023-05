Quindi puoi elaborare la tua patente di guida negli Stati Uniti se sei privo di documenti

La CNN ha pubblicato uno studio condotto dal Department of Homeland Security (DHS) degli Stati Uniti. Questa indagine riflette che più di 11 milioni di stranieri privi di documenti risiedono nel paese.Oggi, oltre alla capitale degli Stati Uniti e Porto Rico, 19 stati hanno leggi che consentono agli immigrati di guidare. Tra gli stati con il maggior numero di immigrati con scartoffie incomplete ci sono il Texas e la Florida, ma non danno loro il permesso di guidare.

La California ha la Sezione 60 che autorizza il Dipartimento dei veicoli a motore (DMV) a rilasciare una patente di guida agli immigrati senza documenti. Questa legge è stata approvata il 1° gennaio 2015 e per accedervi i residenti privi di documenti devono dimostrare la propria identità.

L’interessato deve risiedere in California e dovrà superare esami di guida. Prima di sostenere i test, l’immigrato pagherà $ 38,00, che è l’importo della domanda per guidare.

Anche altri paesi rilasciano patenti di guida.

Verranno acquisite anche le impronte digitali e le foto dell’utente. I test valuteranno la visione e le conoscenze basate sui semafori. Per sostenere il test pratico, gli immigrati si coordineranno online o chiameranno il numero 1 800-777-0133.

New York ha una legge sul via libera che è stata resa obbligatoria nel dicembre 2019. In base a questo ordinamento legale, gli stranieri senza documenti hanno il diritto di richiedere la patente di guida.

Green Light Law mantiene una politica sulla privacy, in quanto non condivide i dati dei richiedenti con gli uffici di immigrazione. Gli stranieri in corso di procedure, al momento della richiesta della patente di guida, forniranno informazioni personali.

Le persone mostreranno anche la prova di una casa in cui vivono a New York. Altri stati che consentono le patenti di guida per le persone prive di documenti includono il New Jersey e l’Illinois.