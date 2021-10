Quindi puoi ottenere 2 mesi di Xbox Game Pass Ultimate gratis

Xbox ha annunciato una nuova collaborazione con la popolare app di comunicazione Discord, che darà ai membri di Discord Nitro Gioco gratuito da Xbox Game Pass Ultimate. Questa offerta durerà solo per un tempo limitato, ma fortunatamente tale periodo è di circa sei mesi. D’altra parte, non tutti i membri di Discord Nitro potranno usufruire di questa offerta. Insieme, questa nuova collaborazione tra Xbox e Discord è iniziata questa settimana e continuerà fino al prossimo anno, il 26 aprile 2022.

Da ora fino ad allora, i membri di Nitro possono accedere al loro inventario e riscattare un codice per due mesi di Xbox Game Pass Ultimate gratuito. Questa offerta è disponibile in Spagna, Messico e altri paesi. Se vuoi confermare se è disponibile nel tuo paese, dovresti controllare il sito web ufficiale se soddisfi i requisiti.

Puoi giocare gratuitamente su Xbox Game Pass Ultimate

Anche se questo display da solo ha un bell’aspetto, purtroppo c’è un grosso inconveniente. In particolare, se in passato ti sei già abbonato a Xbox Game Pass, non potrai usufruire di questa offerta. Piuttosto, solo coloro che Nuovo per Game Pass, puoi vincere 2 mesi gratis. Tuttavia, questo accordo funziona in entrambi i modi, poiché Xbox offre anche agli abbonati a Game Pass la possibilità di provare tre mesi di Discord Nitro se non l’hanno già fatto.

Quindi, se sei qualcuno che non si è mai registrato per uno di questi due servizi prima, si spera che troverai un modo per accumulare una di queste offerte gratuite. prima che scada il prossimo anno. Per riscattare la promozione e ottenere 2 mesi gratuiti di Xbox Game Pass, puoi seguire i passaggi passo dopo passo da Sito Discord.