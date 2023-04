Quindi puoi perdere la residenza permanente negli Stati Uniti

Sì, è possibile! I casi non sono frequenti, ma ci sono abbastanza esempi. Dopo averlo ottenuto, puoi perdere la residenza permanente negli Stati Uniti.

Perché? Esistono 4 modi per perdere i diritti e i benefici dello status di residente permanente nel paese. Tra questi, il permesso di vivere e lavorare in qualsiasi punto della geografia degli Stati Uniti.

Le persone tendono a perdere maggiormente la carta verde a causa delle frodi sull’immigrazione e della commissione di reati. Ma possono anche perderlo per abbandono o dichiarazione. La stragrande maggioranza delle persone non è a conoscenza di quest’ultima opzione. Che rischio! Bene, possono cadere in una situazione del genere per pura ignoranza.

In ogni caso, la cosa più importante è contattare un avvocato specializzato in immigrazione per aiutarti durante il processo legale.

Consulta la “Carta Verde” con la tua dichiarazione

Per evitare di essere coinvolto in questo caso, dovresti sapere che solo un giudice dell’immigrazione ha il potere legale di revocare la tua residenza permanente.

Pertanto, nessun funzionario dell’immigrazione può costringerti a firmare il modulo I-407, quando torni negli Stati Uniti da un viaggio all’estero.

Se ti vedi in questa situazione, non firmare! Il modulo I-407 costituisce una rinuncia volontaria allo status di residente permanente.

Se firmi, per errore o per ignoranza, perderai automaticamente il tuo status di immigrato legale negli Stati Uniti. Non sarai in grado di entrare nel paese in futuro.

Truffa dell’immigrazione

In questo caso, non perderai solo la residenza permanente. Dovrete inoltre affrontare procedimenti di allontanamento (o annullamento) e/o espulsione.

La risoluzione è determinata dal servizio doganale e di immigrazione degli Stati Uniti (USCIS). Questa entità può stabilire che non soddisfacevi i requisiti per la residenza permanente quando hai presentato domanda per modificare il tuo stato. Questo nell’ambito dei cinque anni successivi all’ottenimento della “Carta verde”.

Fondamentalmente, la frode sull’immigrazione è qualsiasi bugia raccontata durante la compilazione di un modulo o in un’intervista con un funzionario dell’immigrazione. Qualsiasi omissione intenzionale e intenzionale di informazioni.

Esempi comuni: cancellazione di precedenti penali, impersonare un’altra persona per richiedere assistenza governativa o altri servizi, sposarsi solo per ottenere la residenza permanente.

Reati che causano la perdita della “carta verde”

In primo luogo, i “crimini di comportamento immorale” costituiscono azioni contro la società. Es: spergiuro, evasione fiscale, distruzione di beni (pubblici o privati), estorsione, frode mediante dichiarazioni mendaci, ecc.

L’effetto di questi reati sul tuo status giuridico di immigrato dipende dall’interpretazione dell’ufficiale dell’immigrazione o del giudice dell’immigrazione incaricato del caso.

In secondo luogo, i crimini aggravati sono atti criminali come definiti dalla legge degli Stati Uniti. Esempio: furto, frode, omicidio, abuso di bambini o anziani e altri. Alcuni sono considerati normali, altri sono pericolosi.

In che modo essere condannato per uno qualsiasi di questi crimini potrebbe influire sul tuo stato di immigrato? Le conseguenze vanno dalla perdita della residenza permanente, alle procedure di allontanamento o espulsione, al divieto di ritorno negli Stati Uniti a vita.

Perdita della residenza permanente per diserzione

Ciò si verifica quando il residente permanente supera i 180 giorni di residenza al di fuori degli Stati Uniti.

Se così è, ma l’immigrato rientra entro un anno, procede “la presunzione confutabile di rinuncia alla residenza permanente”. Come risolvere questo problema? Puoi fornire la prova dei motivi (molto giustificati) della tua eccessiva assenza, nonché delle tue intenzioni di tornare nel Paese.

Se un residente permanente è stato al di fuori degli Stati Uniti per più di un anno, per tornare, ha bisogno prima di un permesso di ingresso (pre-parole). Senza questo permesso, o se non ci sono tentativi di ritorno, perdi la tua residenza permanente nel paese.

Se perdi la Carta Verde per abbandono, puoi ricominciare il processo di ottenimento della residenza permanente. Ma al di fuori degli Stati Uniti.