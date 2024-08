Quito celebra il meglio della cultura italiana – Metro Ecuador

Quito si prepara a vivere un incontro culturale e familiare che offrirà ai cittadini esperienze ispirate alle tradizioni europee durante l’evento. “Passione Italia Festival 2024”. Questo 7 settembre, dalle 10:00 alle 22:00, El Potrero (Cumbaya) Si terrà una giornata ricca di attività Prodotto in Italia, Si concentra su gastronomia, veicoli, tecnologia, moda, musica e altro ancora.

L’iniziativa è organizzata dalla Camera di Commercio Italiana in Ecuador L’obiettivo è celebrare la presenza della cultura italiana nelle terre ecuadoriane e rafforzare i legami culturali e commerciali che uniscono i due Paesi. La mostra fungerà anche da piattaforma per promuovere vari marchi e prodotti italiani che contribuiscono al movimento imprenditoriale nazionale.

Festival della Moda Italia 2024

Vivi in ​​Italia per un giorno

Al “Passione Italia Festival” sarai completamente immerso nello stile di vita italiano, Una giornata intera di attività include musica dal vivo, dimostrazioni di cibo e mostre di moda e tecnologia per i partecipanti. I visitatori possono gustare una varietà di cibi e bevande italiani e attività interattive per tutta la famiglia. Quest’anno le Mini Olimpiadi saranno implementate sia per gli adulti che per i bambini.

Per i bambini piccoli a casa vengono organizzate gare sportive e altre attività ricreative. Oltretutto, L’evento sarà caratterizzato da musica dal vivo, programma Ricette, lotterie di prodotti e bonus acquisto.

Grande successo a Passione Italia Festival 2023 Cortesia

Dal suo lancio nel 2016, il “Passione Italia Festival” è cresciuto notevolmente. A partire dal 2022, si è affermato come un evento su larga scala, offrendo un’esperienza completa che abbraccia tutti gli aspetti della cultura italiana. Quest’anno l’organizzazione si attrezza per offrire una festa ancora più ricca, con attività pensate per tutti i gusti e tutte le età.

riceve un premio

Per questa edizione si stima che il festival attirerà dai 2.500 ai 3.000 visitatori, consolidandosi come uno degli eventi culturali più importanti di Quito. Ci saranno lotterie come biglietti aerei Air Europa, buoni per Vespa o Aprilia, vestiti DORMEL, cestini con cartoline di prodotti italiani e premi al consumo nei ristoranti italiani.

Valore di ingresso

L’ingresso al “Passione Italia Festival” è gratuito per ragazzi e ragazze, 15$ per gli adulti (5$ consumabili), 7,50$ per gli anziani (3 consumabili). Se acquisti il ​​biglietto online, avrai un doppio coupon per l’estrazione. Trova i tuoi biglietti in vendita https://bit.ly/PassioneItalia2024

Tutte le attività sono aperte alle famiglie che vogliono immergersi nell’autentica cultura italiana in un clima festoso e accogliente.

Gastronomia, industria della moda e musica. (Cortesia.)

Sulla Camera di Commercio Italiana dell’Ecuador

La Camera di Commercio Italiana dell’Ecuador è un soggetto giuridico privato senza scopo di lucro la cui missione è promuovere lo sviluppo degli scambi commerciali tra Italia ed Ecuador. Nel 2003 la Camera di Commercio ha iniziato la propria attività ed è entrata a far parte della rete delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, autorizzate dal Governo italiano con la Legge n. 518 del 01/07/1970, ente con sede in Roma. Orientamenti generali e attività delle Camere a livello italiano e mondiale.

L’azienda ha costruito un solido rapporto con molte aziende italiane nella regione dell’Ecuador, rendendosi disponibile alle esigenze dei partner e delle aziende che si rivolgono a questa azienda.