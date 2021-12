Rabbia in Italia per il lavoro di un carro armato sotto il ponte caduto di Genova

Partnership rappresentativa Parenti delle vittime Da un ponte della città italiana nell’autunno del 2019 Genova I media italiani (del nord) hanno riferito che oggi Viyadakt ha chiesto la rimozione di un’opera d’arte raffigurante una stalla sotto un piccolo hobby.

Il presepe fa parte di una serie 30 presepi realizzati dall’artista italiano Claudio Laturini Costruito nell’ex Convento Francescano del XIV secolo, l’Hotel Florence è in mostra da oggi fino al 6 gennaio.



Crolla un ponte a Genova Per saperne di più

Il resto lo puoi vedere in mostra Impostare Palestina, Con tali immagini Papa Francesco, Negli ospedali, infermieri e medici si prendono cura dei pazienti con il virus corona o più in futuro su Marte.

Sotto il ponte in rovina, la parte più realistica e divertente del ponte è quella che ha causato più polemiche. Morandi di Genova.

Portavoce del Gruppo Parenti 43 persone sono state uccise nell’incidente Ha detto al quotidiano La Repubblica che l’idea era “terribile” e ha chiesto il ritiro.

“Purtroppo gli artisti devono essere alternativi o provare, perché non hanno niente da dire o niente, e poi iniziano a percorrere la strada. Spettacolare e tragico“, Ha insistito.

«A noi è successo due anni fa a Genova quando un parroco ha realizzato una scena di parto con il ponte Morandi per la sua chiesa. Ci ha spiegato che era una specie di. Ricordo, Ma ci è stato detto che non aveva un buon sapore o non secondo esso spirito natalizioHa aggiunto.

Direttore Generale dell’Hotel, Sierra Caridi, Lathurini ha giustificato il suo lavoro affermando che era “già in mostra nel 2019 e desidera rendere omaggio ai volontari, alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco che sono intervenuti in quel tragico evento e che rimarrà nella memoria di tutti”.