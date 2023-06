Rabbia in Italia per il voto che avrebbe promesso l’Argentina a Roma ma l’ha data agli arabi

Quando le pizze erano già servite fuori dalla grande residenza dell’ambasciata italiana a Billinghurst e Libertador; Quando i camerieri di lasagne, pasta, vino e champagne non sono riusciti a tenere il passo, l’Ambasciatore Fabrizio Lucentini ha tenuto un discorso. La profonda irritazione del suo paese.

Al presidente va attribuita la rabbia degli italiani contro il governo di Alberto Fernandez Alla fine si è deciso di favorire Riyadh, la capitale dell’Arabia Saudita, invece di Roma per Expo 2030.Una delle fiere internazionali più importanti al mondo.

Questo venerdì è stata la festa per la Festa della Repubblica Italiana, La sua festa nazionale. Come ogni anno, il capo della missione diplomatica ha aperto le porte a centinaia di ospiti, tra cui noti volti politici. Ma è stata una giornata onesta.

Lucendini diceva nel suo discorso che l’Argentina e l’Italia Le due nazioni fraterne, per i loro legami storici, Per la loro affinità culturale, per la presenza qui delle istituzioni del loro Paese, e per i principi condivisi di perseguire i valori universali di libertà, pace e diritti umani,



L’Ambasciatore italiano Fabrizio Lucentini al ricevimento per la Festa della Repubblica

Ma dopo aver detto che questa “sintonizzazione” era alla base dei rapporti fraterni, iniziò dicendo che l’Italia sarebbe stata sempre dalla parte del popolo argentino. “Anche quando non siamo d’accordo”. Questo lo ha portato a sottolineare: “Continueremo a chiedere all’Argentina per questo motivo Si pronuncia a favore della candidatura di Roma Fino ad oggi, per ospitare l’Esposizione Universale del 2030 Non è successo“.

Con il passare dei mesi, la rabbia della nazione è cresciuta e Fernández è rimasto in silenzio. Chi ci sono? Dicono che abbia promesso il suo sostegno alla RomaAnche se non l’ha reso pubblico.

Lucentini era un uomo tranquillo, paziente, con un orecchio forte e, insieme a Roma, ha guidato il movimento qui. Certo che lo è Il ministro degli Esteri Santiago Cafiero è stato uno dei diplomatici che si sono incontrati di più. Ci sono state diverse visite italiane per questa campagna.

Ma è proprio dalla Farnesina che è scattato il colpo di Stato. “La Repubblica argentina lo esprime Sostegno alla candidatura di Riyadh CityDal Regno dell’Arabia Saudita, all’Esposizione Universale 2030. Attraverso questo, i due paesi stanno rafforzando i legami politici e commerciali, nonché le relazioni fraterne. Il 22 maggio, ha sorprendentemente twittato:

L’Expo mondiale del 2030 si tiene ogni cinque anni (con il prossimo a Osaka nel 2025) e l’opportunità per i paesi di Mostra tutte le tue innovazioni e, alla città che lo custodisce, la sua crescita e il suo sviluppo. Dalla selezione precedente, Mosca è stata esclusa a causa dell’invasione dell’Ucraina. I principali candidati sono la Corea del Sud (Busan), l’Italia (Roma), Odessa (Ucraina) e l’Arabia Saudita (Riyadh).

Ci sono due versioni non confermate di questo inatteso sostegno all’Arabia Saudita. Alcuni hanno chiesto di menzionare il pranzo che la vicepresidente Christina Kirchner ha avuto il 9 maggio con gli ambasciatori dei paesi arabi nel Paese.

Il pranzo si è tenuto presso l’ambasciata dell’Arabia Saudita ed è stato un successo, dicono. È passato inosservato. È stato stupefacente. E C’è chi dice che l’ordine è venuto da lì.

Altri fanno notare che il vicepresidente non c’entra e che nel voltafaccia argentino va visto un altro fatto: l’accordo che il ministro dell’Economia Sergio Massa ha firmato a Washington lo scorso aprile con il fondo sovrano saudita. Sta cercando di investire in Argentina opere infrastrutturali da 500 milioni di dollari, Tuttavia, l’importo non ha ancora raggiunto il paese.

A un ricevimento di Lucentini venerdì, i due contendenti alla presidenza della città, Jorge Macri e Martín Lousteau, sono stati notevolmente freddi l’uno verso l’altro.

All’incontro ha partecipato anche Fernando Strafes, segretario generale e relazioni internazionali della città, braccio destro di Horacio Rodríguez Loretta. il sempre attivo Pablo Garzonio, Sottosegretario alle Relazioni Internazionali e alla Cooperazione Istituzionale; Il Vice Ministro degli Esteri Pablo Dettamondi e l’Ambasciatore Gustavo Martinez Bandiani. Sono stati visti Estela de Carloto, nonna di Plaza de Mayo, Jorge Delerman, capo delle indagini PFA, Alejandro ŃAmandú e il vice Fernando Iglesias e altri.

Altri includono gli ambasciatori Mark Stanley (USA), Amador Sánchez Rico (Unione Europea), Carl Dane (Belgio), Ulrich Sande (Germania) e María Jesus Alonso (Spagna). Tra gli imprenditori, Martin Cabrales era il più visibile e parlava con tutti.

