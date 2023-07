Raccogli i ricordi di Breath of the Wild in Zelda Tears of the Kingdom

In Zelda Tears of the Kingdom, un giocatore ha deciso di ricreare le immagini dei ricordi perduti che ci hanno fatto progredire nella trama di Zelda Breath of the Wild. Ecco come appaiono questi siti dopo più di 100 anni.

Tuttavia, la narrazione nei giochi della saga di Zelda usciti su Nintendo Switch non è stata il momento clou di questi giochi Zelda Respiro della foresta E Zelda strappa il regno Hanno suggerito un miglioramento nel modo in cui è possibile accedere alle loro storie.

I ricordi che Zelda ha lasciato sotto forma di fotografie in Zelda Breath of the Wild ci hanno costretto a esplorare Hyrule e cercare di trovare 12 luoghi principali in cui possiamo continuare a conoscere il passato di Princess e Link.

il passare del tempo tra Zelda Respiro della foresta E Zelda strappa il regno

Non c’è dubbio che queste scene siano momenti indimenticabili che i fan ricordano con affetto. Quindi ci vorrebbe del tempo prima che qualcuno si rechi in quei luoghi di Zelda Tears of the Kingdom per vedere come tutto è cambiato.

Un giocatore di nome LanternSoup lo ha condiviso su Reddit Come sono ora i 12 luoghi principali del primo gioco in Zelda Tears of the Kingdom Questi sono i cambiamenti che hanno subito aree come l’altare cerimoniale, il lago Komolo, i pilastri ancestrali o la fonte di potere.

Ricordiamocelo Zelda ha scattato queste foto 100 anni prima degli eventi di Breath of the Wild, più è trascorso nel sequel. Ci sono alcune differenze in alcuni luoghi.

