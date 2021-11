Racing vs Colón, Professional League 2021: formazioni, giorno, ora e come guardare in TV e online

Dopo il fine settimana delle elezioni legislative in Argentina, una gara e colon Si affrontano ad Avellaneda, il giorno 21 del Campionato Pro League 2021.

Questa è la planimetria del sito del campionato professionistico

La vittoria sull’Atlético Tucuman ha permesso all’Accademia di affrontare due settimane di permanenza con un altro ambiente e ha dato a Fernando Gago il tempo di programmare un mini periodo preparatorio durante il quale non solo poteva continuare a instillare la sua idea calcistica nella squadra, ma gli ha anche permesso di: Regolare la prontezza fisica della squadra, fortemente peggiorata dopo i passi di Juan Antonio Pizzi e Claudio Abeda.

In un grande duello per la qualificazione alla Copa Sudamericana del prossimo anno, guidata da Bennetta

Cercheranno di dimostrare che il lavoro inizia a dare i suoi frutti quando acquisiscono Sabalero che, già testa di serie nella Libertadores 2022, vuole finire l’anno il più in alto possibile.

formazioni

una gara

Per conferma.

colon

Per conferma.

Luogo, giorno, ora e giudizio

L’incontro tra l’Academy e Sabalero si svolgerà domenica 21 novembre dalle 19.15 al President Peron Stadium. L’arbitrato sarà affidato a Diego Abal.

Come guardare in TV e online

L’incontro sarà spostato da TNT Sporte Disponibile solo per coloro che hanno abilitato il ‘Pacchetto Calcio’. La trasmissione può avvenire tramite uno qualsiasi dei servizi di operatore via cavo online, come Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Tutte e tre le piattaforme sono disponibili su computer, tablet e telefoni cellulari (iOS e Android).