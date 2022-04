Raddoppia la tua PS5 con SSD NVMe da 1TB in vendita sotto i 200€: prezzo storico basso

Lo storage è ancora un problema su tutti i tipi di piattaforme di gioco. Perché sebbene i produttori offrano sempre più spazio come standard, Molto probabilmente prima o poi non saremo all’altezza S Vogliamo espanderlo noi stessi.

Seagate FireCuda 530, 1 TB, SSD interno, M.2 PCIe Gen4 x 4 NVMe 1.4, 7300 MB/s, 3D TLC NAND, 1275 TB, 1,8 milioni di ore MTBF, dissipatore di calore, per PS5/PC, 3 anni di servizi di soccorso (ZP1000GM3A023 )

Il positivo è che nel mercato Troviamo una varietà di alternativePer ogni tipo di esigenza e tasca, per dare spazio extra alla tua console o al tuo computer. L’SSD NVMe di Seagate è un’ottima opzione, soprattutto ora che è sceso al prezzo più basso di tutti i tempi: 179€ Su Amazon, che rappresenta circa 100 euro di risparmio.

Stiamo parlando del Seagate FireCuda 530 in una versione da 1 TB (disponibile anche in altre capacità), che è una delle migliori opzioni per un’espansione massiccia La nostra console di archiviazione di baseo un laptop o un computer da gioco durante il salvataggio. Offre velocità fino a 7300 MB/sche si traduce in tempi di caricamento minimi per tutti i tipi di giochi.

L’unità SSD NVMe SSD è in formato M.2, quindi è compatibile Con quasi tutte le schede madri Da laptop e desktop per i giochi. Accanto PlayStation 5l’ultima console di Sony, che supporta questo tipo di unità Archiviazione finché aggiorniamo il firmware. Include un proprio dissipatore di calore e ha eccellenti recensioni degli utenti.

Cyberpunk 2077 – Le migliori uova di Pasqua

Altre offerte

Se fai Amazon Primehai una prova gratuita per 30 giorni (in seguito 36€ all’anno) Per usufruire della spedizione gratuita velocepriorità in accessori per offerte e servizi come Primo videoE Prima musica E spazio di archiviazione illimitato per le foto. Inoltre, se sei uno studente, crea Studente del Primo Ministro Costa la metà e hai una prova di 90 giorni. Puoi anche provare servizi come Kindle illimitato anche udibile.