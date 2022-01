Radio Havana Cuba | Bolivia: il presidente Luis Ars approva cambio sistema giudiziario

Arce ha definito urgente il compito di modificare la struttura del sistema giudiziario.

LA PAZ, 3 gennaio (RHC) Il presidente della Bolivia, Luis Arce, ha proposto di tracciare un percorso decisivo per il cambiamento strutturale del sistema giudiziario del Paese, durante l’apertura ufficiale dell’anno costituzionale 2022, che si è tenuta nello stato centro-meridionale . Sucre.

L’Ars ha definito urgente il compito di modificare questa struttura e ha ritenuto che il momento “va oltre una valutazione oggettiva della situazione dell’amministrazione della giustizia nel Paese”.

Questo pensiero pone anche l’urgente compito di trasformare un sistema che rimane una questione in sospeso nel processo di costruzione del nostro Stato Plurinazionale, ha affermato.

Con i suoi voti, il popolo ha deciso – ha detto – di ripristinare la democrazia, e ora è necessario cambiare la giustizia attraverso azioni concrete, decisioni e punizioni nel quadro delle procedure legali e secondo i regolamenti.

“Abbiamo una missione per soddisfare le esigenze della memoria e della verità, in particolare per le vittime di massacri, esecuzioni extragiudiziali e gravi violazioni dei diritti umani e costituzionali”, ha aggiunto.

Arsi ha osservato che il governo sta lavorando dal 2021 alla “riforma giudiziaria nel pieno rispetto dei principi costituzionali, dell’indipendenza, del coordinamento e della cooperazione tra le autorità”.

Questo processo, che proseguirà a marzo con un vertice nazionale – ha riferito – includerà tra gli attori che operano nel campo della giustizia, le università, gli ordini degli avvocati, le organizzazioni sociali e la società civile organizzata.

“Lì discuteremo dei risultati dei lavori preliminari con i vari settori e determineremo il percorso che determinerà le misure necessarie per ottenere un cambiamento strutturale”, ha spiegato.

Secondo il presidente, il primo compito per realizzare questa riforma è “ricostruire il concetto di giustizia come servizio pubblico e diritto fondamentale”.

Ha sottolineato che l’accesso alla giustizia non è meno importante della salute e dell’istruzione, poiché “protegge la libertà, la dignità, l’onore, la proprietà e altri diritti fondamentali dell’individuo nella società”. (Fontana:per favore)