Radio Havana Cuba | Xi Jinping ha annunciato che la Cina istituirà un fondo per sostenere i paesi poveri per preservare la biodiversità

PECHINO, 12 ottobre (RHC) Il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato oggi la creazione di un fondo da 233 milioni di dollari per aiutare i paesi in via di sviluppo a conservare la biodiversità.

Al vertice mondiale COP15 sul tema, il presidente ha invitato altri paesi ad aderire all’iniziativa e ha insistito sull’importanza di mantenere la coesistenza armoniosa tra uomo e natura.

Ha osservato che i paesi poveri stanno affrontando sfide maggiori per quanto riguarda la questione ambientale, perché devono ancora riprendere l’economia nel bel mezzo della pandemia di Covid-19.

Ha preso atto dei risultati del gigante asiatico nella protezione di piante e animali e dei suoi piani per avanzare ulteriormente, espandere l’uso di energia pulita e persino raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2060.

Xi ha chiesto soluzioni ai problemi legati all’industrializzazione, al rispetto della natura e al ripristino di vari ecosistemi.

La quindicesima COP si svolge da ieri a venerdì nella città sudoccidentale di Kunming, dopo essere stata rinviata due volte e ristrutturata a causa della pandemia di COVID-19.

In questa occasione gli interventi delle organizzazioni internazionali e dei diversi Paesi sono virtuali, ma tra aprile e maggio le discussioni saranno faccia a faccia.

Oltre a mostrare i suoi risultati nella conservazione della biodiversità, la Cina ha annunciato oggi l’istituzione del suo primo sistema di parchi nazionali.

(PL)