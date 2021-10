Radio Holguin – La Giornata mondiale degli uccelli migratori sollecita la protezione degli habitat

Questa data, un invito alle persone a riconnettersi con la natura attraverso gli uccelli, si celebra quasi ogni anno il secondo sabato di ottobre perché dovrebbe coincidere con l’inizio della seconda migrazione dell’anno, la prima a maggio.

Gli esperti attribuiscono agli uccelli migratori un ruolo fondamentale nell’ambiente perché garantiscono un equilibrio ottimale e prevengono la diffusione di parassiti che influiscono sulla salute umana.

Nonostante questi benefici, attività come la caccia, la deforestazione, l’allevamento di bestiame e l’agricoltura di massa hanno modificato gli ecosistemi marini e terrestri di tutto il mondo con la sfortunata morte e scomparsa di piante e animali in quei luoghi.

Gli uccelli migratori stanno gradualmente scomparendo a causa di questo cambiamento nel loro ambiente, secondo gli ultimi dati registrati e pubblicati dal sito web www.diainternacionalde.com, il 90% di questi animali muore a causa del consumo di plastica nel loro intestino.

D’altra parte, scienziati di tutto il mondo hanno studiato l’impatto dell’epidemia di Covid-19 sugli uccelli e altri animali selvatici, sull’uomo o sulla cessazione globale dell’attività umana causata dalla crisi sanitaria, nonché i benefici positivi di questi vertebrati. E la natura per la salute umana.

“È chiaro che la pandemia ha posto una sfida senza precedenti all’umanità (…) Ha portato un nuovo livello di conoscenza e apprezzamento per gli uccelli e l’importanza della natura per il nostro benessere”, la Convenzione del sito web sulla conservazione dei Avvertite specie migratorie di animali selvatici.

La Giornata mondiale degli uccelli migratori 2021 non è solo una celebrazione, ma è anche un momento importante per riflettere sul nostro rapporto globale con la natura ed evidenziare il nostro desiderio collettivo di fare di più per proteggere quelle specie e la natura in un mondo al di là. .

Dal 2018 sono state consolidate le due principali campagne esistenti per proteggere gli uccelli migratori: Giornata mondiale degli uccelli migratori e Giornata mondiale degli uccelli migratori.

Il primo è guidato dall’ambiente delle Americhe e il secondo è attraverso la Convenzione sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori in Africa ed Eurasia e la Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie di animali selvatici.