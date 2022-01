Tormento solare

Enero 29- En las profundidades del hielo de Groenlandia y la Antártida, un equipo de científicos ha contraddetto indicios de una enorme tormenta solar que se impactó la atmósfera de la Tierra hace unos 9,200 años, según comsemicó la esta (Según comsenicó la esta) , che dirige la ricerca.

El Sol es un requisito indispensabile para la vida en la Tierra, sin embargo, también puede causar problemas: cuando hay una fuerte actividad en la superficie solar, se libera más energía, algo que puede dar lugar a tormentas geormentas. Predecir esas tormentas es difícil y actualmente se cree que son más probables durante una fase activa del Sol, o máximo solar, durante el lamado ‘ciclo de manchas solares’. Sin embargo, un estudio publicado recientemente en Nature Communications muestra que esto puede no ser siempre así en el caso de las tormentas muy grandes.

Gli investigatori si confrontano con i nuclei di perforazione dei picos de los isótopos radiactivos berilio-10 e cloro-36, che sono prodotti per particolas cósmicas de alta energia che llegan a la Tierra e pueden el hier conservano los en serve. “Se trata de un trabajo analítico largo y costosi. Por ello, nos sorprendió gratamente encontrar un pico de este tipo, que indica una tormenta solar gigante hasta ahora desconocida en relación con la baja, activy de estelogí solar” coautor del estudio.

Según apuntaron los científicos, se hoy se produjera una tormenta solar similar, podría tener consecuencias devastadoras: además de cortes de energía e daños for radiación en los satélites, podría el suponer com asro sistemi di comunicazione. “Actualmente, estas enormis tormentas no están suficientemente incluidas en las evaluaciones de riesgo. Es de suma importancia analizar lo que estos eventos podrían significar para la tecnología actual y cómo podemos analizar lo que estos eventos podrían actual y cómo podemos, chel. protegernos” (Fuente: RT)