Radio L’Avana Cuba | Forum popolari in Francia e Belgio hanno ratificato la solidarietà a Cuba

Cuba non è sola

di Valdo Mendelusa

Dopo due anni colpiti dalla pandemia di COVID-19, il festival politico e culturale Fiesta de l’Humanité in Francia e Manifesta in Belgio hanno riconquistato il loro vasto pubblico, spazi che fanno eco alla solidarietà con Cuba.

Nelle discussioni, incontri e altre attività a cui ha partecipato la delegazione dell’isola, le forze politiche, le organizzazioni sociali, i parlamentari, i sindacati e i cittadini in generale hanno toccato la causa della difesa delle Antille e del suo popolo e della sua rivoluzione contro aggressioni come la economico e commerciale degli Stati Uniti. ed embargo finanziario.

Cuba è stata rappresentata in entrambi i forum tenuti a settembre dal Rappresentante Jorge Sanchez, membro del Comitato Centrale del Partito Comunista e del Consiglio di Stato, dal funzionario del Comitato Centrale Bilqis Lay e dagli ambasciatori in Francia, Otto Vilan e Yehima Esquivel presso l’UNESCO. E in Belgio, Yeira Jimenez, e altri membri delle missioni diplomatiche.

Lumanite in un nuovo scenario

Un’ex base aerea di Brétigny-sur-Orge, nella regione parigina, ha ospitato l’82a edizione del Festival de l’Humanité, lanciando una piattaforma europea per aumentare il sostegno all’isola a un livello superiore, presumendo la fine del più che non è stato possibile raggiungere il blocco di sei decenni, aspettalo.

Le organizzazioni e personalità di Spagna, Francia e Italia, convocate dalla Società Cooperativa Francese di Cuba (Cuba Cuba) e organizzazioni e personalità di Spagna, Francia e Italia, hanno convenuto di attivare la piattaforma con due linee d’azione: chiedere una ferma e risposta concreta dell’Unione Europea contro il blocco statunitense. e rafforzare la cooperazione con il paese caraibico.

A questo proposito, hanno invitato Bruxelles ad adottare tutte le decisioni possibili per porre fine all’embargo, in linea con la sua posizione ufficiale e con i meccanismi stabiliti per proteggere le imprese, le banche e i cittadini europei dall’impatto extraterritoriale della crociata di Washington contro Cuba.

I firmatari hanno sottolineato che chiederemo all’Unione Europea di difendere veramente le sue aziende e banche dalle sanzioni extraterritoriali.

In questo senso, hanno deciso di lottare affinché il blocco comunitario dei 27 Stati membri designi le banche incaricate di condurre le transazioni con Cuba, un compito che è quasi impossibile al momento a causa del timore delle multe delle istituzioni finanziarie e delle pressioni degli Stati Uniti Stati.

Un’altra linea di azione individuata dalla piattaforma è quella di rafforzare la cooperazione con la più grande delle Antille, favorendo gli investimenti esteri e l’accesso dei prodotti del Paese caraibico ai mercati europei.

Cuba ha bisogno della nostra solidarietà, ma ha anche bisogno della nostra cooperazione con progetti specifici che la aiutino a far progredire il suo sviluppo, ha detto il presidente cubano Victor Fernandez a Prensa Latina dopo aver introdotto l’iniziativa il 10 settembre.

Da parte sua, il deputato spagnolo Mano Pineda ha considerato la piattaforma un elemento importante per sostenere l’isola nella sua guerra contro il blocco che colpisce la popolazione.

Ha commentato che la cooperazione fa parte della solidarietà e che il sostegno politico alla nazione delle Antille è urgente, così come le iniziative economiche.

Anche il capo del Partito comunista spagnolo, Jose Luis Centella, ha celebrato la nascita del podio in un commento a Prensa Latina, sottolineando che tutti gli sforzi possibili in Europa dovrebbero essere compiuti contro il blocco, che ha definito disumano, ingiusto e illegale.

Ha avvertito che la rottura di questa politica americana è importante per Cuba, ma anche per l’Europa, che sta soffrendo le conseguenze del suo transnazionalismo, soprattutto per i piccoli imprenditori.

La piattaforma è stata supportata da CubaCoop, l’Agenzia per gli scambi culturali ed economici con Cuba in Italia (Aicec) e la Solidarietà spagnola per lo sviluppo e la pace (Sodepaz), tutti con esperienza nella realizzazione di progetti di cooperazione.

Ha avuto anche il sostegno di eurodeputati al Parlamento europeo, Pineda, Centella, il primo vicepresidente del Partito della sinistra europea, Maite Molla, e il leader parlamentare francese André Chassini, che rappresenta il Partito Comunista del suo paese.

Al Festival dell’Umanità, associazioni francesi come France Cuba, Cuba Linda e Cuba C France hanno ospitato dibattiti e incontri per affrontare la realtà dell’isola, forum in cui hanno riconosciuto la resistenza dei loro popoli e hanno respinto l’aggressività degli Stati Uniti. Stati Uniti, aumentando in una vera e propria pandemia di Covid-19.

Il mega evento ha fatto anche da cornice alla presentazione dell’Operazione Containers for Cuba, lanciata dai sindacati CGT nel settembre 2021.

Il segretario generale delle ferrovie CGT, Laurent Brun, ha spiegato che tre container contenenti cibo sono già arrivati ​​sull’isola e altri tre container con medicinali e forniture per il settore sanitario arriveranno entro la fine dell’anno.

All’iniziativa partecipano più di venti importanti organizzazioni sindacali, attraverso le quali il sindacato sviluppa anche misure politiche per denunciare il blocco e condannare il blocco.

Ugualmente in MANIFEST

La città portuale belga di Ostenda è stata teatro il 17 e 18 settembre, una settimana dopo l’Humanité, del festival politico e culturale ManiFiesta, durante il quale si è fatta sentire anche la voce della solidarietà con Cuba.

Rifiutare il blocco, affrontare la realtà dell’isola e il progresso sociale che ha compiuto in settori come la salute e l’emancipazione femminile, ha segnato, tra le altre ragioni per la classe operaia del sud e del Belgio, l’organizzazione della dodicesima sessione del evento di Solidere, il quotidiano del Partito laburista belga (PTB), la rete medica di People’s sake.

In un incontro di Manifesta, il Rappresentante Yorkie Sanchez e l’Ambasciatore Yaira Jimenez, a nome del popolo cubano, hanno denunciato l’elusione dell’embargo regionale imposto dagli Stati Uniti e le sue conseguenze.

Data questa natura extraterritoriale, il blocco economico, commerciale e finanziario raggiunge tutti i paesi, compresa l’Europa, ha affermato Sanchez in un discorso a un forum tenuto dall’Associazione di Solidarietà Cubanismo.be.

Un membro del Comitato Centrale del Partito Comunista e del Consiglio di Stato ha indicato che il blocco di Washington riguarda tutti i settori, compreso l’energia, impedendo l’acquisto di pezzi di ricambio per le centrali elettriche.

Ha spiegato che Cuba non può importare prodotti contenenti più del 10 per cento di ingredienti americani, e se una nave tocca un porto cubano, dovrà aspettare sei mesi per farlo nel paese settentrionale.

Secondo Sanchez, la restrizione degli investimenti esteri è un altro esempio della dimensione extraterritoriale della recinzione.

Da parte sua, l’ambasciatore Jimenez ha sottolineato l’importanza di denunciare il blocco in tutto il mondo, derivante dall’obiettivo delle successive amministrazioni statunitensi di imporre leggi nazionali fuori dai propri confini per soffocare le Antille.

Nel 2019, il presidente Donald Trump ha attivato il Titolo III dell’Helms-Burton Act per evidenziare la componente estera della politica di Washington contro l’isola caraibica, decisione approvata dal suo successore alla Casa Bianca, Joseph Biden.

Sia a l’Humanité che a ManiFiesta, la delegazione cubana ha riconosciuto il sostegno alle lotte della più grande delle Antille e ha approvato la decisione del suo governo e del suo popolo di resistere alle aggressioni e costruire una società socialista. (tratto da PL)