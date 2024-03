Radio L'Avana Cuba | Francia: i ribelli lanciano la campagna per le elezioni europee

Jean-Luc Mélenchon.

Parigi, 16 marzo (RHC) France Insoumise (LFI) ha lanciato sabato la sua campagna in vista delle elezioni europee previste per il 9 giugno, in un evento guidato dal suo leader Jean-Luc Mélenchon e dalla presidente della lista Manon Aubry.

Con l'appello a votare per l'Unione Popolare, i ribelli si sono presentati come candidati per la pace, in un momento in cui i tamburi di guerra risuonano nel Vecchio Continente e in Medio Oriente, a causa dei conflitti in Ucraina e tra palestinesi e israeliani. , rispettivamente.

“Il 9 giugno votate per la pace e dateci il potere di cambiare tutto”, ha detto Mélenchon.

Secondo il più volte candidato alle presidenziali, l'obiettivo della LFI è impedire che il partito al governo (Emmanuel Macron) e l'estrema destra (Marine Le Pen) abbiano le uniche alternative politiche sul suolo francese.

Nei sondaggi d'opinione, il partito di sinistra è al quarto posto con l'8% delle intenzioni di voto, dietro alle liste del Raggruppamento Nazionale (30), del partito al potere Ennahdha (circa 18) e del Partido Socialist/Public Square (30). 10).

A meno di tre mesi dalle elezioni europee, la LFI aspira a diventare la principale organizzazione di sinistra del paese in queste elezioni, che porterà 81 deputati al nuovo consiglio legislativo del Parlamento europeo (2024-2029), che comprenderà 720 membri . (Fonte: Bell)