Radio L’Avana Cuba | I prigionieri palestinesi iniziano lo sciopero della fame nelle carceri israeliane

30 palestinesi sono in sciopero della fame a causa del loro arresto senza accusa. TV spagnola

RAMALLAH 25 SETTEMBRE (RHC) Sabato un gruppo di 30 palestinesi imprigionati nelle carceri israeliane, senza processo o accusa, ha iniziato uno sciopero della fame per chiederne il rilascio.

L’agenzia di stampa Wafa ha affermato che i detenuti sono membri e sostenitori del Fronte popolare per la liberazione della Palestina.

Secondo il portavoce dell’Autorità per gli affari dei prigionieri e degli ex prigionieri, Hassan Abd Rabbo, gli scioperanti si rifiutano di essere incarcerati secondo la politica nota come detenzione amministrativa.

Questa procedura è utilizzata da Israele per detenere palestinesi per periodi rinnovabili di solito da tre a sei mesi sulla base di prove non rivelate nemmeno dagli avvocati dell’imputato, ai quali non è consentito vederlo.

Molti detenuti in base a questa regola fanno sistematicamente scioperi della fame a tempo indeterminato per attirare l’attenzione sui loro casi e costringere le autorità israeliane a rilasciarli.

Palestinesi e gruppi per i diritti umani accusano che la detenzione amministrativa violi il giusto processo perché consente di trattenere le prove contro i prigionieri mentre sono trattenuti per lunghi periodi senza accusa, processo o condanna.

Quattro ONG hanno recentemente rivelato che le forze di sicurezza israeliane hanno arrestato 3.873 palestinesi nella prima metà del 2022.