Radio L’Avana Cuba | Il volantino degli Emirati elogia i vaccini cubani contro il COVID-19

Vaccini cubani contro il virus Covid-19. Immagine presa da file / RHC

L’Avana, 20 febbraio (RHC) Il quotidiano degli Emirati, The National, ha elogiato, domenica, i vaccini anti-Covid-19 sviluppati a Cuba, che ha descritto come molto al di sopra delle capacità del nostro paese, per essere uno dei migliori Paesi. Terzo mondo.

“C’è un forte settore della ricerca, è una destinazione del turismo sanitario e invia medici e infermieri a lavorare in tutto il mondo, compresi i paesi della penisola arabica”, afferma la pubblicazione.

Ha spiegato che gli sforzi per distribuire tali preparati immunologici su scala più ampia sono iniziati dopo che il paese caraibico ha raggiunto uno dei numeri di copertura più alti al mondo.

Gli Emirati Arabi Uniti sono in cima alla classifica mondiale, mentre Cuba è tra i primi 10 con il 93% della sua popolazione che riceve almeno una dose di iniezione.

Il National ha evidenziato che l’aspettativa di vita sull’isola più grande delle Antille è aumentata e ha ricevuto elogi da pubblicazioni scientifiche.

Il quotidiano in lingua inglese degli Emirati ha sottolineato che “i dati del governo indicano che oltre il 95% dei giovani di età compresa tra i due ei 18 anni è vaccinato, cosa che aspirano a ridurre la trasmissione di SARS-Cov-2”. (fonte: PL)