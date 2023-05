Radio L’Avana Cuba | La Camera di Commercio di Cuba promuove investimenti e affari in Italia (+Foto)

PL

ROMA, 6 maggio (PL) Antonio Carrigard, presidente della Camera di Commercio cubana, ha confermato oggi che la sua visita in Italia ha lo scopo di promuovere e concludere investimenti e affari con le imprese di questo Paese.

In una dichiarazione a Prensa Latina, Carricarte ha sottolineato il suo interesse a continuare il lavoro svolto con il Paese, che ha avuto un’importante partecipazione alla Fiera Internazionale dell’Avana FIHAV 2022 tenutasi nella capitale cubana dal 14 al 18 novembre dello scorso anno.

A tal fine, l’8 maggio, nella città settentrionale di Venezia, parteciperà alla IX sessione del Consiglio d’Impresa Italo-Cubano (CICI), che “faciliterà gli scambi tra le imprese dei due Paesi. Analisi delle problematiche che si presentano.

La delegazione cubana presente all’evento comprenderà l’Ambasciatore in Italia Mirta Granda e il Vice Ministro del Turismo Adalberto Venero, oltre a un folto gruppo di imprenditori della nazione andina.

A questo evento, “vogliamo definire progetti specifici, soprattutto in settori come l’agroalimentare, le energie rinnovabili, l’informatica e le comunicazioni”, ha detto Carricarte.

Durante un colloquio tenuto venerdì scorso presso l’ambasciata della nazione caraibica a Roma, la Camera di commercio cubana “vuole portare avanti questi processi e contribuire all’espansione delle relazioni economiche e commerciali tra i due paesi”, ha affermato il funzionario.

“La leadership del mio paese ha ripetutamente sottolineato che gli investimenti esteri sono essenziali per Cuba in questo momento, così come la promozione delle esportazioni”, ha ribadito.

Per realizzare questi obiettivi strategici, “non c’è dubbio che il sostegno delle missioni all’estero è importante, e dovrebbe mirare ad attirare la partecipazione di uomini d’affari e aziende da tutto il mondo.

Granda, da parte sua, ha sottolineato l’impegno di tutti i funzionari dell’ambasciata cubana in Italia a svolgere questa missione dalle diverse zone che richiamano la loro attenzione. 2022.

Allo stesso modo, secondo l’ambasciatore, “sono stati compiuti passi avanti nella cooperazione, che è strettamente legata agli investimenti esteri” e “nonostante le difficoltà che Cuba affronta, la comunità imprenditoriale italiana partecipa lealmente, con entusiasmo e attivamente. .

Carricarde, insieme al diplomatico, ha tenuto contatti a Roma con i direttori dell’Associazione Nazionale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero e dell’Agenzia per la Promozione e l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane, con l’obiettivo di ampliare i rapporti bilaterali. Interesse comune.