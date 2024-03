Radio L'Avana Cuba | Lo storico cubano Ernesto Limia conclude i colloqui in Italia (+foto)

Lo storico Ernesto Limia lo presentò nel suo libro De Patria y Cultura en Revolución Italia.

Roma, 1 marzo (RHC) Lo storico e saggista cubano Ernesto Limia ha presentato il suo libro De Patria y Cultura in otto città italiane con una conferenza presso l'Università La Sapienza della capitale. Nella rivoluzione.

La notte del 29 febbraio, durante una conversazione nella sede dell'Ambasciata cubana a Roma, Limia ha sottolineato che durante il suo giro in Italia ha potuto constatare un grande interesse da parte dei giovani per il progetto rivoluzionario cubano. Un Paese che vede quel sistema come una bussola per una società più giusta.

Nelle sue dichiarazioni a Prensa Latina, ha sottolineato che è molto importante e promettente verificare il rispetto e la vicinanza che le vecchie e le nuove generazioni di italiani provano nei confronti del popolo cubano e della sua lotta per difendere la sua sovranità e i suoi principi.

L’Associazione degli Storici di Cuba e l’Unione Nazionale degli Scrittori e degli Artisti di quel Paese (Uneac), hanno descritto i risultati della sua tournée, iniziata il 10 febbraio in questa capitale.

Il tour prevede la presentazione del suo libro a Napoli, Les, Brindisi, Cosenza, Perugia e Firenze rispettivamente l'11, 14, 15, 17, 20 e 23, e lo scorso mese a Milano il 25 e 27. .

Limia ha sottolineato l’attuale situazione a Cuba, che soffre a causa dell’inasprimento dell’embargo economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti, e dell’espansione delle misure volte a minare l’appoggio maggioritario del popolo cubano al processo rivoluzionario.

Quest'ultimo libro, ben accolto dalla critica e dal pubblico italiano, mostra i progetti imperialisti di creazione di resistenza interna, di ricerca di visibilità mediatica ed economia attraverso l'impiego di artisti mercenari e montanari nel settore culturale. Benefici.

In queste pagine, lo storico si occupa della brutale offensiva degli Stati Uniti per accentuare le difficoltà della vita quotidiana del popolo cubano, con campagne mediatiche di blocco, sperando di ottenere alla fine uno scoppio sociale che giustifichi un intervento militare diretto. .

Giovedì scorso, l’Ambasciatrice cubana in Italia, Mirta Granda, ha sottolineato l’importanza di queste presentazioni in un evento a cui hanno partecipato i membri dell’Associazione di Amicizia con Cuba, la comunità dei cittadini cubani che vivono in Italia e i membri delle missioni diplomatiche accreditate in quel Paese. .

Granda ha sottolineato che il principale intellettuale cubano, vicepresidente dell'Unione Nazionale degli Scrittori e autore di numerosi articoli e di una mezza dozzina di libri, ha portato nelle sue conversazioni “la voce e la verità del nostro paese, così come le sfide e le sfide”. Ci confrontiamo in difesa del nostro piano sociale. (Fonte: PL)