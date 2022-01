Radio L’Avana Cuba | L’ondata pandemica causata dalla variante Omicron interesserà i servizi sanitari in Costa Rica

Foto: archivio.

SAN JOSE, 8 gennaio (RHC) Il CEO del Costa Rica Social Security Fund, Roman Macaya, ha avvertito questo sabato di una saturazione dei servizi sanitari a causa del rapido aumento dei casi di COVID-19 a causa della variante SARS Ómicron – il COV -2 corona virus.

In una conferenza stampa, Macaya ha avvertito che l’attuale contesto epidemiologico in Costa Rica, con la predominanza di Ómicron, porta a una situazione senza precedenti durante tutto il periodo epidemico, iniziato qui nel marzo 2020.

Ha rivelato che, secondo un’analisi dei team tecnici del CCSS – responsabile della salute pubblica in Costa Rica -, l’attuale livello di infezioni potrebbe superare i cinquemila casi giornalieri a partire dalla prossima settimana, il che porterà a un raddoppio. I livelli più alti dell’intera crisi sanitaria.

Sebbene abbia affermato che la stragrande maggioranza dei nuovi casi confermati sarebbe lieve, il CEO ha affermato che genererebbe un aumento dei casi che richiedono il ricovero sia in camera che in terapia intensiva, una condizione che potrebbe saturare i servizi ospedalieri nelle prossime settimane.

In questo momento, ha spiegato, il CCSS ha una capacità di letto in unità di terapia intensiva COVID-19 di 271 pazienti (85 casi critici e 186 casi gravi), con scarso margine di crescita, poiché gli altri sono assegnati a persone con altre malattie, mentre ne ha 496 in camera, con un’espansione massima di 986.

Ha spiegato che negli ultimi 11 giorni il tasso di riproduzione del Corona virus è diminuito da meno di uno a 2,6, e questo è il motivo dell’aumento giornaliero del numero di persone contagiate.

Dopo aver ricordato che il CCSS ha iniziato a ripristinare l’assistenza ai pazienti con altre malattie, Macaya ha osservato che dovrebbero coprire tutti i cittadini che necessitano di servizi sanitari con le stesse risorse.

Ha sottolineato che gli sforzi istituzionali e gli impegni degli operatori sanitari sono insufficienti senza la partecipazione responsabile della popolazione alla prevenzione dell’infezione, che rimane la misura più importante.

Ha detto che le persone hanno il vaccino, ma questo non basta, ed è per questo che devono essere mantenuti il ​​lavaggio delle mani, l’uso delle mascherine e il distanziamento sociale.

Da circa 450 nuovi casi giornalieri di COVID-19 della settimana precedente, il Costa Rica è passato questo venerdì a 3.153 nuovi casi positivi, da 1.500 di martedì, 2.542 di mercoledì e 2.881 di giovedì. stampa latina).