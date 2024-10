Radio L’Avana Cuba | Omaggi al generale Che Guevara in Italia

Rendono omaggio al Che in Italia

ROMA, 7 ott. (RHC) L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba (Anaic) ha reso omaggio al comandante Ernesto Che Guevara con un atto nella città settentrionale di Collegno nel 57° anniversario della sua morte, ha detto oggi un portavoce. .

Il presidente dell’Anaic, Marco Papacci, ha ricordato che la cerimonia si è svolta questa mattina in piazza Che Guevara, a lui intitolata nella città di Torino, in Piemonte, e ha visto la partecipazione di numerosi iscritti. Società, funzionari e residenti di quella società.

Alla commemorazione erano presenti Matteo Cavallone, sindaco di Collegno; Silvana Accosato, presidente dell’Associazione nazionale dei partiti italiani (ANPI) della città, e Tisiana Manzi, segretaria del circolo locale di Anaic e Fidel Azuria, in rappresentanza del Consolato di Cuba a Milano.

Nel suo discorso, Cavallones ha espresso la necessità di persone come Che Guevara, assassinato in Bolivia il 9 ottobre 1967, nei tempi difficili in cui vive l’umanità, mentre Mansi ha sottolineato il suo ruolo nella Rivoluzione cubana e nella lotta contro l’imperialismo. il mondo

Mansi si chiedeva dove fosse Se durante questi tempi di guerra? Ha confermato che si trattava certamente dei palestinesi di Gaza, che si trovano ad affrontare l’occupazione israeliana.

Da parte sua, Pappacci racconta passaggi della vita del generale Ernesto Che Guevara nella sua lotta per un mondo migliore, così come gli sforzi del governo americano e dei suoi tirapiedi per metterlo a tacere. Ancora vivo.

Con l’intensità del criminale blocco economico, commerciale e finanziario degli Stati Uniti, il presidente Anik ha constatato la situazione critica in cui versa Cuba, reclamando la sua eliminazione e la cancellazione della nazione caraibica dalla lista dei falsi paesi nordamericani. Per sostenere il terrorismo. (Fonte: PL)