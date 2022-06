Radio L’Avana Cuba | Seminario su Giornalismo e Turismo che si terrà a L’Avana

Il simposio sulla stampa e sul turismo metterà in evidenza gli sforzi di Cuba. Foto: La stampa latina

L’Avana, 19 giugno (RHC) Questa settimana si terrà il 15° Simposio Internazionale della Stampa e del Turismo con l’obiettivo di mettere in evidenza gli sforzi delle autorità per salvare l’industria dei viaggi.

Dal 20 al 24 di questo mese, 50 giornalisti provenienti da Colombia, Panama, Ecuador, Uruguay, Messico e Cuba discuteranno delle attuali tendenze dell’informazione per questo settore.

Il seminario si svolgerà durante quelle date con la sede all’Avana e visite al resort di Varadero, o per conoscere il famoso cabaret Tropicana, tra gli altri tour.

La presidente del comitato organizzatore dell’evento, Hilda Prieto, ha sottolineato l’importanza di riprendere questo incontro annuale dopo le vacanze dovute alla pandemia di Covid-19.

L’invito è stato preparato dal Responsabile del Turismo dell’Unione dei Giornalisti Cubani (UPEC), al fine di promuovere lo scambio di conoscenze ed esperienze tra la stampa specializzata in America Latina e nei Caraibi.

Questo incontro è ospitato dall’Istituto di stampa internazionale José Martí, che prepara corsi e suggerimenti informativi per la regione dell’America Latina e dei Caraibi.

I primi tre giorni saranno dedicati a conferenze e seminari, con argomenti come strategie di marketing e sviluppo turistico post-pandemia a Cuba, un calendario di attività ed eventi per la Cultura e il Turismo per il 2022 e una conferenza su Cuba e i Caraibi.

Inoltre, i presenti potranno visitare gli hotel del Paseo del Prado e del Grand Aston La Habana, dove gli specialisti del gruppo Gaviota spiegheranno i vantaggi di ciascuna delle sistemazioni.

Allo stesso modo, esperti del Centro internazionale per l’economia mondiale di questo paese parleranno di turismo flessibile a Cuba e delegati della catena spagnola di Melia riferiranno della loro presenza in questo arcipelago.

Altre conferenze includeranno presentazioni del Blue Diamond Hotel Group in Canada, nonché seminari sul turismo di sviluppo locale, a cui parteciperanno professori della Facoltà di Turismo dell’Università di Panama.

Un discorso speciale è stato annunciato dal Presidente della Rete Internazionale dei Giornalisti e Scrittori Turistici, Julio Cesar Debale, che è anche direttore della rivista Mercosur Tourism (Mercato Comune del Sud). (Linea: stampa latina)