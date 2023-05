Radio Pavón collabora in uno spazio internazionale al programma Erasmus

Entusiasmante collaborazione internazionale nel mondo della radio! Young Radio Pavone, affiliata all’Istituto Francisco García Pavone di Tomelloso, ha unito le forze con la web radio italiana Radio On The Beat per produrre uno speciale sull’Erasmus. Grazie all’entusiasmo e agli sforzi congiunti del Professore italiano Maurizio Samili, conduttore del programma “Arriva noi Proff”, e Carlos Ruiz Masso, Presidente di Radio Pavon, gli ascoltatori potranno godere di contenuti radiofonici unici e arricchenti.

Ricco di energia e diversità culturale, il programma ha una selezione musicale disponibile su Spotify che si alterna alle testimonianze degli studenti che hanno preso parte al programma Erasmus. Dall’Italia alla Spagna, le storie di giovani eroi rivelano come uno scambio di studenti abbia cambiato le loro vite, ampliato i loro orizzonti e favorito la comprensione interculturale.

Grazie alla magia della tecnologia, il programma radiofonico è stato registrato ed è ora disponibile come podcast da ascoltare sempre e ovunque sulla piattaforma di broadcasting educativo Eloquenze. Questo formato consente al pubblico globale di immergersi in conversazioni affascinanti e scoprire l’importanza e i vantaggi di Erasmus dalla comodità del proprio dispositivo.





La collaborazione tra Radio Pavón e Radio On The Beat è una testimonianza di come la passione per la radio e il desiderio di promuovere lo scambio culturale possano unire persone di paesi diversi e creare un’esperienza radiofonica unica. Questo programma speciale nel programma Erasmus è solo l’inizio di future collaborazioni che senza dubbio spingeranno i confini della radio e della comunicazione tra diverse comunità in tutto il mondo.