Radiografia della flotta: quanti anni hanno le auto utilizzate dagli argentini e quali sono le loro marche?

Il parco auto argentino invecchia di anno in anno e il volume totale supera il numero di auto a chilometro zero vendute, raggiungendo un’età media di 14,1 anni

Quando alla fine di aprile di quest’anno è stata emessa una decisione Autorità Nazionale di Vigilanza sulle Previdenza (SSN) Per vietare nelle polizze di assicurazione automobilistica la continuazione del servizio di trasporto per difetti meccanici non legati ad un incidente stradale, sono emersi numerosi dati che hanno consentito di concedere La reale dimensione della flotta di auto mobili in Argentina.

All’epoca, quando le polizze erano destinate a smettere di pagare una frazione delle compagnie di assicurazione alle società di assistenza meccanica per fornire questo servizio, i calcoli effettuati erano che ciascun assicurato pagava circa $ 1.000 al mese per quel servizio. Sembrava insignificante per il prezzo di copertina, tuttavia il calcolo che ci ha permesso di tenere conto della dimensione commerciale che ciò comportava è che in Argentina ci sono circa 12.000.000 di auto in circolazione con assicurazione autoL’assegno che le compagnie assicurative pagano mensilmente ai vettori ammonta a circa 12 miliardi di pesos.

All’inizio di luglio, il governo nazionale ha deciso di revocare la decisione e di consentire alle compagnie assicurative di continuare a fornire questo servizio come parte della polizza, risolvendo così il problema per gli utenti. Ma l’origine della proposta che hanno presentato al SSN è questa Il parco auto argentino sta invecchiandoI problemi meccanici stanno diventando sempre più frequenti, motivo per cui il sistema non risponde in tempo per poterlo fare Aiuta ogni macchina parcheggiata con danni Ciò gli impedisce di ruotare normalmente.

Nel 2023 in Argentina ci saranno 15.299.751 unità in circolazione. Si tratta dell’1,46% in più rispetto alla fine del 2022

Due mesi prima di quell’episodio, Il presidente della Toyota Argentina Gustavo Salinas“Ci si abitua a vedere la nostra flotta di veicoli – ha commentato – ma venendo dall’estero ti dicono: ‘Che vecchia flotta!’” E lo dicono mentre attraversano la Panamericana, una delle arterie più importanti , E Vedono auto di 20 o 30 anni fa.. Non possono crederci. Ad un certo punto l’Argentina dovrà aggiornarlo di nuovo. Allora avremo di nuovo un mercato di 700.000 o 800.000 veicoli all’anno. Per quattro anni abbiamo avuto circa 400.000 unità.

annualmente, Associazione dei produttori argentini di componenti (AFAC), prepara un rapporto approfondito sull’età della flotta commerciale nel nostro mercato, con dettagli che vanno dalla posizione geografica, ai settori, al tipo di motore, ai marchi e all’origine. I dati vengono raccolti da Soluzioni di dati automobilistici promozionali latinisocietà di consulenza specializzata nel settore automobilistico in America Latina.

L’ultima pubblicazione dello studio include i dati raccolti Fino a dicembre 2023il che significa che ha solo circa sei mesi, che è il tempo minimo per questo tipo di segnalazione.

Flotta di veicoli rotanti È cresciuto dal 2022 al 2023, passando da 15.079.041 a 15.299.751 veicoli., che comprende automobili, veicoli commerciali leggeri e pesanti, rimorchi e altri tipi di rimorchi. Ciò rappresenta a Crescita dell’1,46%.

Una delle quattro auto che vagano per le strade dell’Argentina ha più di 20 anni

La percentuale sembra piccola, e lo sarebbe se non significasse A Un grosso arretramento in termini di età Della flotta di veicoli, dove venivano venduti solo loro 449.000 auto nuoveil doppio dell’aumento totale delle unità, il che indica che c’è un numero maggiore di vecchie auto che vengono integrate nelle strade e sulle strade, anche se queste vengono ritirate ogni anno a causa di incidenti che rappresentano una distruzione totale del veicolo, a causa dello stesso auto d’epoca.

Pertanto, secondo il rapporto dell’AFAC, L’età media delle auto è passata da 13 a 14,1 anniSe i dati vengono trasferiti ai dati accumulati negli ultimi 20 anni, tra il 2003 e il 2022, sarebbero 7,5 anni, ma ora, Tra il 2004 e il 2023, la sua età è di 9,5 anni.

Ci sono altre due informazioni che permettono di comprendere la situazione e cioè quella che dice che affinché la flotta itinerante possa mantenere la sua vita media, Dovrebbe includere 1.250.000 nuovi veicoli all’annoIl che indica un allungamento della durata di vita dell’auto tenendo conto degli attuali standard di vendita del km 0.

Più del 50% dei camion e degli autobus attualmente circolanti in Argentina hanno più di 10 anni e il 25% ha più di 20 anni.

Un altro dato interessante è il rapporto tra popolazione e veicolo in altri paesi a diverse latitudini. Nel 2023, L’Argentina aveva una media di 3,11 persone per auto; In Brasile la popolazione era di 4,6 persone; In Messico è più basso, 2,8 per auto; In Germania è di 1,6, negli Stati Uniti questo tasso è di 1,1 persone per auto in circolazione.

Rientrando in Argentina il parco automezzi è composto da 79,5% automobili; 17,5% commerciale leggero; E il 3% di spot pubblicitari pesantiCompresi camion e autobus. Lui 47% I veicoli in circolazione sono concentrati nel governatorato Buenos Aires e Capa; La provincia di Cordoba possiede la seconda flotta più grande del paese e, insieme a Santa Fe e Mendoza, rappresenta il 23,8% della flotta totale.

Nella fascia d’età automobilistica, con gli ultimi 20 anni separati da cinque anni per ciascun segmento, è stato riscontrato questo Il 24% corrisponde a veicoli dal 2009 al 2013Cioè tra i 10 e i 15 anni. 23,6% per gli anni dal 2014 al 2018; Di questi, il 13,6% corrisponde a veicoli tra il 2004 e il 2008 (tra i 15 e i 20 anni), e solo il 12,8% sono più nuovi tra il 2019 e il 2023. Tuttavia, è rappresentata la percentuale più alta Veicoli vecchi dal 2004, 25,7%. Ciò significa che l’attuale flotta rotabile, Un’auto su quattro ha più di 20 anni.

Renault è il marchio con il maggior numero di automobili in circolazione nel Paese, e i marchi di origine europea rappresentano il 62% del totale dei modelli.

Un’ultima informazione che dovrebbe preoccupare le autorità stradali argentine L’era dei mezzi pesanti. Sia nel settore dei camion che degli autobus a lunga percorrenza,… Il 40% di loro ha tra i 10 e i 20 anni e un altro 25,7% ha più di 20 anni circolavano per le strade. Il 20,6% ha un’età compresa tra 5 e 10 anni e solo il 13,7% sono modelle tra il 2019 e il 2023.

Nella distribuzione per marchi l’86,2% è concentrato in sette marchi. Pool Renault 16,2% Dal giardino ondulato. Volkswagen 15,6%, Ford equivale al 13,1% di mortalità.; Chevrolet ottiene l’11,5%; Peugeot 9,5% e Toyota 7,1%. I restanti marchi si spartiscono il restante 13,8%. Inoltre esso, Il 62% della flotta rotabile è rappresentato da marchi di origine europea E il 26% corrisponde a marchi di origine americana. Mentre solo il 12% delle auto in circolazione sono marche di origine asiatica.