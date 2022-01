Rafa Nadal racconta la sua esperienza con il Covid: “Avevo sintomi gravi”

eper espol Rafael Nadal Ha sottolineato di aver dovuto affrontare “sintomi molto difficili” dopo essere risultato positivo al Coronavirus a fine dicembre, ma l’importante è “tornare dopo diversi mesi”.

“Dopo aver vinto o perso, l’importante oggi è il fatto di tornare. Ho avuto la febbre per due giorni e sono rimasta a letto con grande difficoltà Ma ho sempre voluto essere qui”, ha spiegato in conferenza stampa dopo aver iniziato con la vittoria sul lituano Richard Berankis Nel secondo turno di Collezione estiva Melbourne.

“Mi sono divertito molto ad allenarmi in questi giorni qui. Oggi ci sono stati dei contrattempi ma loro sono entrati All’interno della logica dopo essere stati a lungo in piediLe Baleari sono state sospese dopo aver rivelato che non avrebbe giocato il secondo turno del match di doppio che avrebbe giocato con il connazionale. Jaume Munnar.

“Oggi mi ritiro dal doppio. Due partite distanti l’una dall’altra. “La cosa più importante oggi è rimanere in salute”, ha detto Manacor, che ha giocato la sua prima partita ufficiale di singolare dopo la sconfitta nel terzo turno del torneo. Washington prima del Sudafrica Lloyd Harris ultimo agosto.

“Bisogna essere positivi e guardare il bicchiere mezzo pieno perché i giri sono sempre duri. Domani sarà una nuova opportunità per fare un nuovo passo”, ha commentato il primo candidato al torneo, che affronterà il vincitore del duello tra il locale Alexei Popirin e l’olandese Talon Greksborough.