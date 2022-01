Rafael Alvarez “El Brujo”: “Dio è ovunque, ma se non riesci ad afferrarlo, non è da nessuna parte” | Babilonia

Il suo nome è Rafael Alvarez (Lucina, 1950), e soprattutto il suo soprannome, operatore, Sono sinonimi di teatro. Come attore e drammaturgo, l’artista ha respirato la vita del palcoscenico in autori classici e moderni, da Alfonso Sastre a Plauto, che ospite Servire come punto di partenza per Dei e Dioe In cartellone al Teatro Bellas Artes di Madrid.

Cosa può insegnarci Pluto per i residenti del ventunesimo secolo iperconnessi e non credenti? Plutone prese per i suoi elementi comici gli elementi di un’antica tragedia greca e li trasformò in situazioni comiche. Ci insegna che l’umorismo è un modo di vedere la vita che ci libera dal dolore e dallo stress.

Ha una risposta alla domanda posta nell’opera: dov’è Dio? Sì, dentro e fuori, ovunque. Ma se non puoi percepirlo, non c’è in niente.

Qual è la frase più completa in ospite? “Chi possiede valore ha tutti i beni.”

Qual è il miglior mito classico che definisce il nostro tempo? Mercurio, il dio della comunicazione, che sarà il dio della tecnologia digitale.

Quale spettacolo non sei ancora stato in grado di eseguire? Re Lear, Shakespeare e molto altro.

Quale drammaturgo sconosciuto nel nostro paese consiglieresti? Hector Quintero, drammaturgo cubano.

Qual è stata la tua ultima grande scoperta musicale? Musica Sirat ricoperta di cubani: Cuba li canta a Sirat.

Di che canzone stai parlando? Niente e tutto.

Quale film hai visto più di una volta? La vita è bella, Di Roberto Benigni.

Che libro stai aprendo sulla tua tavola in questo momento? amante cosmico, di Paramahansa Yogananda.

Non si può finire? il Dialoghi Da Platone, ma sono d’accordo con lui.

Cosa ha cambiato la tua visione del mondo? Biografia di uno yogi, di Paramhansa Yogananda, e ChisciottePer Cervantes, li ha portati entrambi sul palco.

Se non si fosse dedicato al teatro, avrebbe… …

Puoi seguire BABELIA a Sito di social network Facebook S Twitter, oppure registrati qui per ricevere Bollettino settimanale.