Rafael Nadal giocherà i restanti due tornei principali dell’anno

Rafael Nadal Ha una buona notizia per la fine della stagione: il suo miglioramento fisico dopo la rottura dell’addome Gli sarà permesso di giocare al Paris Bercy Masters 1000 e Masters Tournament a Torino.

Lo spagnolo detiene il record per il titolo del Grande Slam nel singolare maschile con 22 corone. Non ha più punti da ricontrollare verso il finale d’anno e ha buone possibilità di lottare per il primo posto Fine anno contro Carlos Alcaraz.

Campione di quest’anno al Roland Garros e agli Australian Open, n. 2 nella classifica ATP Si sta già allenando normalmente a Parigi per affrontare l’Indoor Hard Court Tour.

Un infortunio addominale ha invaso il corpo di Nadal prima delle semifinali di Wimbledon, L’esempio in cui non è riuscito a comparire nel duello contro l’australiano Nick Kyrgios.

Lo spagnolo arriva dalla sconfitta agli ottavi di finale degli US Open contro la locale Frances Tiafoe e ha giocato la storica doppietta con Roger Federer. Nella Laver Cup, che ha visto il suo ritiro dal tennis professionistico.

Questi due tornei, oltre al Cincinnati Masters 1000, Sono gli unici che il 36enne spagnolo ha giocato dopo l’infortunio di Wimbledon, Quindi tira una certa mancanza di continuità.

Nadal non è stato in grado di prendere il titolo sia nel Masters 1000 di Parigi che nel Masters alla fine dell’anno, Perché le condizioni di gioco sul cemento indoor sono le meno favorevoli al suo stile.