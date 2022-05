Rafael Nadal Thompson | Roland Garros match di primo turno, tennis oggi in diretta

Oggi avrà il più grande talento in questo Grande Slam che il mondo del tennis non ha mai conosciuto, Rafa Nadal, quindi se vince sarà una sorpresa.

Per la prima volta dopo molti anni, Nadal non sarà il favorito per alzare la 14a Coppa dei Cavalieri e le scommesse iniziano invece a girare su Djokovic e Alcaraz.

In ogni caso, bisognerà vedere come debutta oggi le Baleari contro Jordan Thompson per verificare se ha il ritmo per lottare per tutto.

Sia lui che il suo rivale, Jordan Thompson, dovranno aspettare che il match appena iniziato tra Diane Barry e Barbora Krejsikova finisca nel sorteggio femminile.

Il Balearico ha programmato una doppia seduta di allenamento in modo che la sua posizione sul suolo parigino sia ottimale, nelle possibilità che ha Manacor.

Jordan Thompson lo metterà alla prova alla prima occasione, nel primo turno che Rafael Nadal deve battere senza troppi problemi, purché il piede lo rispetti.

È questa analisi preliminare che ha fatto capire a Eurosport che era un tennista professionista e non ha esitato a inserire Rafa Nadal tra quelli selezionati per battere un altro Roland Garros.

Tuttavia, ha notato che “nello sport le cose cambiano rapidamente”, a cui era disposto ad adattarsi: “L’unica cosa che posso fare è prepararmi in caso di cambiamento”, ha aggiunto Nadal.

Come se non bastasse, se il belgrado e il maiorchino riusciranno entrambi ad avanzare al Roland Garros, si scontreranno in un ipotetico quarto di finale da batticuore che lascerebbe uno dei favoriti a Parigi.



Lo spagnolo ha battuto Thompson 6-1, 7-6 due anni fa nel Masters 1000 svoltosi proprio a Parigi, che gli ha permesso di avanzare ai quarti di finale sul cemento della capitale francese.



Per questo, anche se arriva infortunato e nel disagio fisico, è impossibile escludere che Nadal vinca a Parigi, anche se il primo passo sarà battere Jordan Thompson in pochi minuti al centro del campionato.

Con un punteggio di 6-4, 6-2, 6-0, Morcian ha confermato la sua buona volontà di raccogliere tutto questo nel 2022 e di essere presentato come uno dei migliori candidati per sollevare la Coppa dei Cavalieri quest’anno.



Lo spagnolo ha esordito contro Jordan Thompson due settimane dopo la caduta per mano di Denis Shapovalov al Masters 1000 di Roma con un quadro inquietante del suo movimento e della sua resistenza fisica.

Da La Vanguardia seguiremo il confronto in diretta con un’interessante anteprima. Cominciamo!