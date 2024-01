Raffaele Vignoli Architects presenta un aeroporto coperto di vigneto a Firenze, in Italia

Per gentile concessione di Raffaele Vinoly Architects

Raffaele Vinoly Architects L'Aeroporto Americo di Firenze, in Italia, ha rilasciato nuovi rendering del suo progetto per il nuovo terminal internazionale di Vespucci. Secondo gli architetti, si prevede che il nuovo terminal servirà più di 5,9 milioni di passeggeri all'anno, rendendolo uno degli aeroporti più grandi della Toscana. In omaggio alle tradizioni toscane della vinificazione, il terminal ha un vigneto di 19 acri sul tetto. Il progetto è diviso in due fasi di costruzione, con la prima fase prevista per il completamento nel 2026 e la seconda nel 2035.

Nodi di trasporto multimodali collegano il nuovo terminal di 50.000 metri quadrati alla città, compreso un sistema di metropolitana leggera che fornisce un’alternativa di trasporto più sostenibile. Il progetto altera la pista esistente di 90 gradi, allungando una pista inopportunamente corta. Riorganizza inoltre la distribuzione interna delle operazioni, individuando arrivi e partenze in un ampio spazio pubblico che segna il centro del nuovo terminal.

Una delle caratteristiche uniche della proposta è il vigneto di 19 acri, su un tetto leggermente inclinato, che attinge alle ricche tradizioni della regione toscana. 38 filari di vigneti produttivi sono intrecciati con lucernari allungati che permettono alla luce naturale di entrare nelle aree comuni. Secondo gli architetti, un viticoltore verrà portato dalla regione per coltivare i vigneti, e il vino risultante sarà prodotto e invecchiato in cantine appositamente progettate sotto il tetto. Questo tipo di opzione di tetto verde contribuisce alla valutazione di sostenibilità LEED Platinum ricercata dai progettisti.

Raphael Vinoly, Un famoso architetto che è morto l'anno scorsoMolto popolare I suoi design audaci comprendono un'ampia gamma di scale e funzioni. In omaggio al defunto architetto uruguaiano-americano, Paul Clemens ha pubblicato le foto Di Sviluppo ad uso misto Amaris Uno degli ultimi lavori che ha completato è stato a Washington DC.

