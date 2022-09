Raffaella Cara conserverà in Italia le sue monete da due euro

La Zecca Italiana ha deciso di rendere omaggio

Raffaella Carra, Quella

È deceduto il 5 luglio 2021 Compreso il suo a 78 anni

Teste sulle monete Dal 2023 Transalpine appartiene al Paese, in coincidenza con il secondo anniversario della sua morte. Lo ha annunciato l’attore italiano Fabio Canino durante il Togliani TV Festival.

“I tributi di questo merito sono giustificati. In generale, mi piace rendere omaggio alle nostre grandi personalità mentre sono ancora in vita, per poterne godere come ho fatto a modo mio: il mio amore per Rafaela è reale, quindi mi sono dedicato un libro per lei nel 2007. Poi uno spettacolo teatrale., ‘Festa’» ha commentato Canino.

L’Unione Europea consente ai paesi dell’Eurozona di progettare un massimo di due monete commemorative all’anno, solitamente con un taglio di due euro, con l’obiettivo di celebrare gli anniversari di eventi storici o commemorare l’eredità dei personaggi più importanti del mondo. . A differenza delle monete da collezione, il denaro stesso è in circolazione.

Nel 2022 l’Italia ha utilizzato questa opzione per onorare due magistrati uccisi dalla mafia nel 1992: Giovanni Falcone e Paolo Porcellino. Nel caso spagnolo si è deciso di pubblicare i luoghi ei materiali considerati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Durante questi dodici anni, le monete sono state emesse nella Moschea Cattedrale di Córdoba, nell’Alhambra o nella città di Toledo.

Altri omaggi a Raffaella Carrá



Questo omaggio non è stato dedicato solo alla diva, ma diverse città in Spagna e in Italia hanno voluto commemorare la vita di Raffaella Cara. Il

Il Comune di Madrid ha dedicato una piazza Situato tra i quartieri di Malazana e Sooka con l’obiettivo di “conoscere e apprezzare la memoria” di questo cantante, compositore, presentatore, ballerino, coreografo e icona di riferimento.

Durante l’Eurovision Song Contest 2022 a Torino, sono stati ricordati come “una star molto talentuosa, dai capelli biondo medio e amata da tutta l’Europa”, come l’ha definita Laura Boucini durante la prima semifinale prima di cedere il passo al loro tema. Festa’.

Guardando al futuro, Fremantle, la casa di produzione responsabile di produzioni di successo come “Got Talent”, ha annunciato la produzione di un documentario che ripercorre i momenti più importanti della vita personale e professionale dell’artista. Inoltre, il centro di produzione della RAI (televisione pubblica italiana) prevede di lanciare il prossimo anno un programma per commemorare l’artista.