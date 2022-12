Ragazza muore dopo che un barcone di migranti si è ribaltato vicino all’Italia

Bozza.- bambina di 2 anni Morto poche ore dopo essere stato salvato La Guardia Costiera italiana e decine di altri migranti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta nei pressi dell’isola di Lampedusa Il Mar Mediterraneo.

La ragazza era in condizioni critiche. I paramedici l’hanno portata d’urgenza in una clinica dell’isola, dove è stata dichiarata morta. Secondo alcuni media La ragazza ha viaggiato con sua madre.

ha detto l’ANSA L’imbarcazione si è capovolta a 10 miglia nautiche a sud di LampedusaÈ più vicino al nord Africa Quello dell’Italia continentale. Hanno anche spiegato Un totale di 43 migranti sono stati salvatiTutti provengono dal Nord Africa.

3 feriti stavano ricevendo cure in ospedale. La causa del capovolgimento della barca è sconosciuta.

Motivi della migrazione

Decine di migliaia di persone in fuga da conflitti e povertà in Medio Oriente, Asia e Africa stanno cercando di raggiungerli. Unione Europea. Questa situazione si ripete ogni anno Viaggi per mare pericolosi.

La maggior parte va dalla vicina costa turca alle isole greche orientali Piccoli gonfiabili, oppure provare a navigare direttamente in Italia dal Nord Africa e dalla Turchia su navi più grandi. Lampedusa è spesso la destinazione preferita dai trafficanti di migranti che operano in Libia.

Si prevede che circa 171.800 immigrati centroamericani saranno deportati nel 2022

Totale 171.882 salvadoregni, Honduregni e guatemaltechi deportatiTra gennaio e ottobre 2022, principalmente dagli Stati Uniti e dal Messico, Il 72,1% in più rispetto al 2021Secondo un rapporto dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM).

I dati rimpatriati nel Triangolo settentrionale dell’America centrale indicano che El Salvador ha registrato 12.670 deportati. Honduras 78.248 e Guatemala 80.964.

Del totale dei deportati, 78.433 emesso da America92.718 dal Messico e 731 da altri paesi, il numero per lo stesso periodo del 2021 era di 99.895.

I deportati dagli Usa sono aumentati del 318,4%, mentre i casi riguardano solo bambini e adolescenti Un aumento del 383,3%3.696 nel 2021 ai 17.863 di oggi.

Nel caso Messico, I ricavi sono aumentati del 15,5% In genere. I redditi dei minori sono diminuiti del 4%.