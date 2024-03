Ragni nello spazio? Il telescopio Hubble cattura la galassia “Spider”.

Lo spazio misterioso e affascinante è pieno di oggetti celesti di tutte le dimensioni e colori che vengono catturati dai migliori telescopi della NASA, come… Hubble.

Questo famoso telescopio spaziale ha stupito scienziati e menti curiose dopo aver fotografato i ragni nello spazio, o meglio Galassia “Ragno”.Il suo nome ufficiale è Contenuto utilizzato 5829.

Questo corpo celeste si trova circa 30 milioni di anni luce di distanza Sebbene abbia un nome composto da tre lettere e quattro numeri, viene anche chiamato… “Galassia Ragno”Perché sembra avere braccia lunghe come le zampe di un ragno, tranne per il fatto che queste “braccia” sono fatte di quelle Materia cosmica.

“Galassia Ragno. Conosciuta anche come UGC 5829, la galassia in questa immagine si trova a circa 30 milioni di anni luce da noi. Probabilmente prende il soprannome dalle sue braccia galattiche deformi con frange luminose che formano stelle! L'account del telescopio Hubble è stato pubblicato su X (ex Twitter).

Conosciuta anche come UGC 5829, la galassia in questa galassia #HubbleVenerdì L'immagine è a circa 30 milioni di anni luce da noi.

“I dati per questa immagine provengono da due programmi di osservazione Hubble. Il primo utilizzato… Fotocamera avanzata per rilievi Hubble per osservare le galassie relativamente vicine nel tentativo di costruirle Cartelle di colore “rispetto alla luminosità delle stelle in queste galassie.”