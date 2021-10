Rainbow Six Extraction arriverà il 20 gennaio 2022

Ubisoft ha rivelato la data di uscita del suo prossimo sparatutto cooperativo estratto di arcobaleno sei. Dopo un ritardo all’inizio di quest’anno, Ubisoft In precedenza sono arrivato al punto di dire che inizierà l’ultima voce del franchise di lunga data gennaio 2022.

Comunque grazie al nuovo aggiornamento sul sito Sito ufficiale UbisoftOra, sembra che conosciamo la data esatta durante questo mese in cui il gioco arriverà. Negli ultimi giorni, sembra che Ubisoft abbia aggiornato il suo post sul blog pubblicato all’inizio di questa estate che ha rivelato un ritardo estratto di arcobaleno sei.

Tuttavia, invece di continuare a dire che il gioco arriverà a gennaio 2022, l’articolo ora dice che Rainbow Six Extraction arriva sugli scaffali dei negozi il 20 gennaio. ” Rainbow Six Extraction arriva su Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e Ubisoft Store su PC Windows e Stadia il 20 gennaio Leggi il blog in modo chiaro.

A quest’ora, Ubisoft Non ha attirato l’attenzione su questa data di rilascio se accurata, quindi è un po’ difficile sapere cosa fare in questa situazione. Data la velocità con cui ti avvicini gennaio 2022, Ha senso per Ubisoft annunciare una data di rilascio estratto di arcobaleno sei In un futuro molto prossimo.

Pertanto, ci sono buone probabilità che questa data trapelata finisca per rivelarsi accurata. Ciò è particolarmente vero se si considera che il modo in cui la cronologia è stata “trapelata” era attraverso il sito Web stesso. Ubisoft.