Rainbow Six Siege includerà skin della grande saga di Sega

Se parliamo di sparatutto tattico e Ubisoft, è impossibile smettere di pensare arcobaleno sei sigÈ un gioco che continua a mantenere una base di giocatori molto solida anche 7 anni dopo la sua uscita. Più di alcuni fan hanno già menzionato quanti contenuti ha ricevuto il gioco dal suo lancio, e questo include diversi contenuti Trasferimenti.

Nel 2021 ad esempio, il gioco ha ricevuto molte varianti di IPS, ad esempio Resident Evil e le più strane: Rick e Morty. Questa unione includeva operatori come Smoke, ma tutto ciò non è finita perché Ubisoft e Sega hanno una sorpresa che sarà sicuramente accolta molto bene dai fan.

Rainbow Six Siege interpreta Yakuza

La saga di Yakuza arriva in Rainbow Six sotto forma di skin per due operatori, Echo e Hibana, per i gusti più difensivi e offensivi. La skin di Echo Kazuma ritrarrà Kiryu, la protagonista della saga di Yakuza, mentre Hibana farà lo stesso con Kaoru Sayama, il personaggio di Yakuza 2 che era il partner di Kiryu e con il quale avrà anche una relazione.

Entrambe le skin sono basate sul design del personaggio di Yakuza 2, secondo il trailer, le skin arriveranno molto presto, più precisamente il 24 maggio insieme a una nuova skin Elite per Echo basata su Goro Majima.