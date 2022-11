Ralph Lauren ha ridisegnato il suo logo in un cenno a Fortnite e Havas Media offre una risposta Hit

lunedì 7

• In tutto il mondo. Ralph Lauren è sceso dal suo cavallo tradizionale ed è salito su un lama dopo aver firmato un accordo con Epic Games da fare Attraversamento con Fortnite. La partnership tra il marchio di moda e la piattaforma di gioco include la Polo Stadium Collection, che sarà disponibile da questo fine settimana e include accessori Ralph Lauren.

• Spagna. Havas Media offre un successo reattivo. Questo è un nuovo campo specializzato nella reattività del marchio che promuove la pertinenza incentrata sui risultati, lavorando sul marchio e sulle esigenze di prestazioni degli inserzionisti per garantire la loro redditività.

• Latam. Natalia Benincasa si unisce a Edelman come Direttore creativo per l’America Latina. “Sono lieta di entrare a far parte di uno spazio che comprende il potere della creatività, soprattutto in un mondo che ha costantemente bisogno di nuove idee per generare un impatto sociale e culturale positivo”, ha affermato. Sono convinto che i marchi siano determinanti nella creazione di conversazioni rilevanti e che Edelman abbia una grande eredità anche nel rendere audaci queste conversazioni.

