Ram inizia a difendere il numero uno del mondo prima della sua candidatura ai Genesis

E illui è L’origine della chiamata Potrebbe essere più o meno considerato “importante” data la lista di giocatori che ha compilato. Al Riviera Country Club sono arrivati ​​praticamente i migliori della classifica mondiale. Il file è appena iniziato Combatti per il primo posto occupato da John Ramcon un piccolo vantaggio al momento per Colin Morikawa.

La verità è che John potrebbe essere strappato dal trono del golf questa settimana dal suddetto Morikawa nel ruolo di Patrick Cantelay (Sta giocando ora) Se vincono ei baschi finiscono il torneo peggio del solo quarto posto. L’ariete è finito Primo turno a 69 (-2)Mentre Morikawa ne ha firmati 67. Da parte sua Sergio Garcia ha siglato il segno (71) dopo un doppio bogey al 18°.

valutazione diretta

“Rahmbo” ha giocato la sua partita con Jordan Spieth e Scotty Scheffler (Ha vinto il Phoenix Open la scorsa settimana), che è riuscito a farla franca 66 colpi. La cosa più positiva è che il giocatore di Barica ha giocato duro e È diventato facile diventare verdi, dove non ha avuto successo con un knockout. Scese in piazza e lo fu Ottimo ferroche è un grande spettacolo.

Sul 15° e 7° slot (a partire dal 10°), Ram stava per fare due aquile separate, dopo alcuni colpi per togliersi il cappello. È un peccato che È stato in grado di utilizzare solo uno dei cinque tre bonus e ha persino creato un fantasma a 17 anni Dopo essere andato in cantina. I baschi hanno giocato una buona partita e, se avesse perfezionato il suo tiro, sarebbe stato senza dubbio alto in un torneo da non perdere. Va notato che Giovanni, Nei tornei PGA Tourtrasportare sette mesi – Dal primo giorno del British Open – Giocare a parità o al di sotto.