Rami Malek, Lily James e Anthony Hopkins si uniscono alla lista delle celebrità che presenteranno gli Oscar | cinema | intrattenimento

John Leguizamo, Anthony Hopkins, Rami Malek, Uma Thurman, Lily JamesSimu Liu e Ruth E. Carter saranno tra le celebrità che presenteranno Premi Oscar Alla prossima festa 27 marzo.

Il Accademia di Hollywood Annunciare questo martedì Il secondo gruppo di ospiti Al suo grande partito, che restituirà la figura del maestro di cerimonie, anche se dividerà il compito tra tre donne: Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes.

Mentre le tre attrici ospitano la festa, Il resto delle celebrità sarà responsabile dell’annuncio dei vincitori di ogni categoria.

L’organizzazione aveva precedentemente confermato l’esistenza di Lady Gaga, Kevin Costner, Zoe Kravitz, tra gli altri.

Dove posso guardare i film nominati all’Oscar 2022?

Gli Oscar saranno testimoni di un cambiamento significativo quest’anno. Perché i vincitori delle otto categorie saranno annunciati con un’ora di anticipo Prima dell’inizio del concerto televisivo, prova Apertura della cerimonia e raccolta dei dati del pubblico Dopo il minimo registrato nelle ultime versioni.

Poi durante la trasmissione Verrà rilasciato un riepilogo del feedback dei vincitori.

I gruppi interessati sono i migliori documentariomeglio Versionemeglio Trucco e acconciaturameglio design di produzionemeglio suonomeglio brevemeglio breve Lussuoso e meglio Registrazione audio.

La decisione, annunciata la scorsa settimana, è stata accolta come una brocca d’acqua fredda tra alcuni dei candidati al premio, da allora Alcuni sono venuti per provocare il boicottaggio e minacciare di non venire all’evento.

a livello competitivo, dog power pizza alla liquirizia coda non cercare re richard vicolo degli spiriti oscuri guida la mia macchina dune di sabbia belfast E il Storia del West Side: Amore senza frontiere Sono i candidati all’Oscar Miglior film dell’anno.

Penelope Cruz (Madri parallele), Jessica Chastain (Gli occhi di Tami Faye), Olivia Colman (Figlia delle tenebre), Kristen Stewart (Spencer) E il Nicole Kidman (Sii i Ricardo) Competi per un Oscar Migliore attrice l’eroe della storia.

E il Javier Bardem (Sii i Ricardo), Benedict Cumberbatch (potere del cane), Andrea Garfield (Segno di spunta, segno di spunta? bolla!), Will Smith (Re Riccardo) E il Denzel Washington (La tragedia di Macbeth) Concorso per la statuetta Miglior attore protagonista.