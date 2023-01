Ramirelli Santos in Italia: “È sempre stato il mio sogno” | Pallavolo

Il sogno si è avverato.

setter portoricano, Raymarie SantosGiocheranno per lui Società perugina della serie A1 italiana Per la stagione 2022-2023.

Attraverso i social il Perugia ha annunciato l’ingaggio del Santos, che sostituirà la palleggiatrice americana Victoria Tilfer.

Santos, infatti, ha vinto l’ultima edizione della Women’s Superior Volleyball League (LVSF) con Pinkin de Corozal.

“Giocare in Italia è sempre stato il mio sogno. Seguo Perusa da qualche anno e ho visto la crescita del club e quello che sta facendo. Sono molto entusiasta di questa opportunità e non vedo l’ora di incontrare il mondo intero, scoprire la città e conoscere meglio la cultura italiana”, ha dichiarato Bonsena in dichiarazioni scritte.

La serie A1 è una delle più competitive al mondo.

“Ho dei buoni amici in Italia e sono molto felice di condividere questa esperienza con loro. Sono qui perché la squadra e i miei compagni vincano e combattano fino alla fine. Sarà difficile, ma è emozionante giocare a un livello così alto. importante e di alto livello come il Campionato Italiano, possiamo fare molto insieme nella seconda parte della stagione, lavoreremo sodo fino alla fine”.

Perugia è terzultima su 14 squadre.

Altra portoricana che ha vestito diverse maglie nella Serie A1 italiana è Carina Ocasio, che è la prima giocatrice portoricana a giocare in Italia, proprio con il sestetto del Perugia.

Allo stesso modo, anche i veterani Ari Cruz, Natalia Valentin, Daly Santana e Stefani Enricht hanno giocato in Italia.

Santos ha giocato a livello internazionale per Francia, Grecia, Kazakistan e Stati Uniti.

Inoltre, il 19 ottobre, ha annunciato il suo ritiro dalla squadra di pallavolo femminile.