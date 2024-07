Rapporto sull’inflazione di giugno – Telemundo Miami (51)

Gli aumenti dei prezzi negli Stati Uniti sono rallentati più del previsto a giugno, evidenziando che gli elevati tassi di inflazione stanno svanendo e potrebbero aprire la strada alla Federal Reserve per tagliare i tassi di interesse critici dai mutui ai pagamenti con carta di credito.

L’indice dei prezzi al consumo è aumentato del 3% lo scorso anno (da giugno 2023 a giugno 2022), rispetto al 3,3% registrato il mese scorso. Allo stesso modo, la misurazione mensile ha mostrato che l’inflazione è scesa dello 0,1% da maggio, secondo il rapporto del Bureau of Labor Statistics.

Un calo del 3,8% dei prezzi della benzina ha frenato l’inflazione nel mese di giugno, controbilanciando un aumento dello 0,2% dei prezzi dei prodotti alimentari e delle case. I costi legati agli alloggi sono stati una delle componenti più consistenti dell’inflazione, rappresentando circa un terzo del peso dell’indice dei prezzi al consumo, quindi il calo del tasso di aumento è un altro segnale positivo.

Il rapporto di giovedì arriva dopo che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha testimoniato a Capitol Hill questa settimana. Il capo della banca centrale non ha chiarito quando inizierà esattamente la riduzione dei tassi di interesse.

Tuttavia, Powell ha affermato che la Fed ritiene che i rischi per l’economia siano più bilanciati tra inflazione e recessione e che non ha bisogno di aspettare che l’inflazione raggiunga il livello del 2% per tagliare i tassi di interesse.

Aspettative in vista dell’annuncio della Fed

La Fed ha evidenziato i recenti segnali di rallentamento dell’inflazione e ha evidenziato dati che suggeriscono che il mercato del lavoro e l’economia in generale potrebbero rallentare.

Se continuano, entrambe le tendenze potrebbero portare la Fed a tagliare il tasso di interesse di riferimento nei prossimi mesi dal massimo di 23 anni del 5,3%.

Tuttavia, i funzionari hanno anche avvertito che sono necessarie ulteriori prove per dimostrare che l’inflazione sta tornando in modo sostenibile all’obiettivo del 2% della Fed. Hanno indicato che non hanno fretta di ridurre i costi del credito.

“I recenti dati sull’inflazione hanno mostrato alcuni progressi modesti, e dati più positivi rafforzerebbero la nostra fiducia che l’inflazione si sta muovendo in modo sostenibile verso il 2%”, ha detto la settimana scorsa il presidente della Federal Reserve Jerome Powell durante il suo intervento davanti al Comitato bancario del Senato degli Stati Uniti.

Tuttavia, il rapporto sull’inflazione contraddice un altro numero: il tasso di disoccupazione è ora pari al 4,1%, il livello più alto dal periodo post-pandemico e un livello che non si vedeva da febbraio 2018, escludendo l’aumento della disoccupazione dovuto alla pandemia di coronavirus del 2020 nel paese.

Anche se gli esperti ritengono che la recessione non sia inevitabile, cresce la preoccupazione che il tasso di disoccupazione sia aumentato per tre mesi consecutivi.