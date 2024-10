Rappresentante di Cuba L’incontro della Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi in Perù è stato considerato molto produttivo

Il viceministro cubano del Commercio Estero, in dichiarazioni rilasciate al quotidiano Prensa Latina, ha sottolineato che l’incontro è stato molto produttivo e ha sottolineato l’importanza del documento di posizione presentato dal Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi, José Manuel Salazar.

Lui ha sottolineato che il documento non solo fa una diagnosi della situazione estremamente complessa della regione, ma contiene anche una serie di domande su come trasformarla.

Ha anche affermato che propone una serie di soluzioni che richiedono innanzitutto il finanziamento dello sviluppo, che è uno degli obiettivi della Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi, che chiede uno sviluppo giusto, giusto e inclusivo della regione.

Il Vice Ministro cubano ha aggiunto che il documento contiene un’analisi equilibrata, molto realistica e obiettiva della situazione e definisce i principi guida della trasformazione in sette settori fondamentali, tra i quali è emersa la trasformazione energetica attraverso l’uso delle energie rinnovabili e tutto ciò che riguarda Esso. Con il confronto con il cambiamento climatico.

Ha sottolineato che si affronta anche la questione del finanziamento dello sviluppo, che è l’argomento che sarà discusso nella conferenza internazionale delle Nazioni Unite su questo tema, che si terrà a Siviglia, in Spagna, l’anno prossimo.

Ha affermato che questo incontro dà in qualche modo continuità alla Carta del Futuro firmata all’unanimità al Summit del Futuro dello scorso settembre presso la sede delle Nazioni Unite a New York.

Rivas ha anche sottolineato che, durante l’incontro della Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi, Cuba ha ratificato i suoi principi politici e ha condannato il blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti all’isola, come il principale ostacolo allo sviluppo del suo paese.

Ha riaffermato l’impegno a cooperare in tutti i settori con la Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi per raggiungere gli obiettivi di sviluppo della regione, soprattutto nei settori di alta priorità inclusi nel Piano Nazionale di Sviluppo di Cuba fino al 2030.

Ha sottolineato che Cuba continua a sostenere la Commissione Economica per l’America Latina e i Caraibi e la sua influenza nel mobilitare tutti i settori di ogni paese della regione affinché si concentrino veramente sugli obiettivi di sviluppo e crescita, concetto fondamentale dell’organizzazione, senza lasciare indietro nessuno. .

Ha aggiunto che, in questo contesto, il suo Paese ritiene che si debba dare la priorità alla regione dei Caraibi, tenuto conto dello status di piccoli Stati insulari in via di sviluppo di cui godono gli Stati di questa sottoregione.

Poesia/Ms