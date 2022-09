Rappresentanti di Disney, Netflix e Universal parteciperanno al Cineposium di Bogotá

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 settembre 2022 – 17:23

Bogotà, 18 settembre (EFE). Rappresentanti di Disney, Netflix e Universal parteciperanno a Bogotá dal 20 al 22 settembre al Cineposium, l’incontro di formazione e sensibilizzazione per commissari cinematografici di tutto il mondo che sarà ospitato dall’America Latina per la prima volta nei suoi 45 anni di storia.

L’incontro, presentato in dettaglio dall’Istituto Provinciale d’Arte (Idartes) di Bogotá, comprenderà diversi dipinti.

“Per Bogotá, tenere il Cineposium per la prima volta in una città dell’America Latina è una manifestazione della fiducia e del sostegno dell’AFCI (Associazione Internazionale dei Commissari Cinematografici) e delle industrie audiovisive a livello internazionale”, ha affermato il Direttore delle Arti Audiovisive di Bogotá. Dipartimenti, Ricardo Kantor.

Ha aggiunto che l’incontro “consente alla città e allo stato di continuare ad emergere come destinazione cinematografica offrendo vantaggi e strutture per la produzione”.

“Siamo entusiasti dell’apertura a Bogotá del Cineposium, uno spazio per lo scambio di buone pratiche e il rapporto tra commissari cinematografici, istituzioni pubbliche e agenti del settore audiovisivo con l’obiettivo di rafforzare le nostre città e paesi come hub di sviluppo per il produzione di opere cinematografiche e contenuti audiovisivi in ​​varie narrazioni e formati”, ha spiegato.

Elezioni di Bogotà

La Confederazione asiatica del calcio ha scelto Bogotà come sede della 45a edizione del Cineposium, che riunirà oltre 200 film commissioner e professionisti dell’AV.

Includono Lisa Day, direttrice della sostenibilità presso The Walt Disney Company, e Hans Dial, responsabile del sito per spettacoli come Supergirl e Minority Report.

Ci sarà anche Amanda Blumenthal, coordinatrice speciale di serie come Euphoria, che parlerà della sua esperienza nel rendere la registrazione un luogo sicuro per le donne che lavorano nel settore audiovisivo.

Ci sarà anche Yvette Merino, produttrice vincitrice del premio Oscar per il suo lavoro in Encanto; Alejandra Espinosa Uribe, consulente culturale per questo film d’animazione di ispirazione colombiana, e Stefan Roche, un punto di riferimento nell’industria del turismo cinematografico della Nuova Zelanda. EFE

jga / amg

