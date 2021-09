Ratifica dell’ordine esecutivo cubano per eliminare il razzismo | Notizia

Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel ha ratificato mercoledì durante la 76a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che la vittoria della rivoluzione nel 1959 ha portato a trasformazioni radicali che hanno distrutto le basi strutturali del razzismo e sradicato per sempre la discriminazione razziale istituzionalizzata.

Intervenendo all’incontro ad alto livello per commemorare il ventesimo anniversario della Dichiarazione di Durban e del Programma d’azione, due documenti di riferimento nella lotta al razzismo e alla discriminazione, il leader cubano ha sottolineato che il suo governo ha la volontà di raggiungere la piena giustizia sociale.

Ha precisato che la Costituzione cubana prevede l’uguaglianza tra le persone e il godimento degli stessi diritti, libertà e opportunità. Ha aggiunto che per contrastare i pregiudizi ancora esistenti, nel 2019 è stato approvato il Piano nazionale per la lotta al razzismo e alla discriminazione, che consente di approfondire l’opera di liberazione della rivoluzione.

Ha anche notato che migliaia di cubani hanno sostenuto i movimenti di liberazione in Africa, in particolare contro il regime dell’apartheid, o hanno partecipato a missioni educative e sanitarie in altri paesi, che hanno anche contribuito allo sradicamento del razzismo.

Il capo dello Stato ha espresso la diffusione del razzismo strutturale a livelli classificati come preoccupanti e ha messo in dubbio l’amplificazione dell’incitamento all’odio “sui social network e altre piattaforme di comunicazione”, ha affermato.

"Il razzismo strutturale continua. Si sta diffondendo a livelli allarmanti, anche sui social media e su altre piattaforme di comunicazione, incitamento all'odio, fanatismo, xenofobia e discriminazione".

Si rammarica che gli accordi contenuti nella Dichiarazione di Durban e nel Programma d’azione non siano stati raggiunti per affrontare “tutte le forme di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza”.

A questo proposito, ha denunciato la mancanza di volontà politica nei paesi capitalisti avanzati di realizzare questi impegni. Ha aggiunto che questi paesi, con un discorso demagogico, continuano a cercare di eludere la loro “responsabilità storica nel coronare e continuare questi parassiti e i loro debiti nei confronti dei popoli che sono stati sottoposti alla schiavitù a cui sono stati sottoposti”.