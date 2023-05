Raul Romero operato per appendicite: ha tenuto un concerto poche ore prima del ricovero in ospedale

attraverso il tuo account instagramE Raul Romero Ha annunciato che non avrebbe partecipato alla cerimonia, prevista per domenica 30 aprile, a causa di a appendicectomia. Il cantante ha indicato che questo intervento era stato concordato per questa data e non poteva lasciar passare altro tempo.

Per quanto riguarda la festa che era prevista per sabato 29 aprile, Raul Romero Ha indicato che sarebbe avanzato alle 3:40 del pomeriggio e non sarebbe uscito alle 8, perché era allora che avrebbe dovuto essere già in clinica.

Ore dopo e attraverso un collegamento diretto, il cantante ha comunicato di essere già sul palco e che, purtroppo, a causa delle sue delicate condizioni, non era in grado di fare il “doppio salto mortale a cavatappi”.

“Ho un dolore moderato. Bene, oggi non farò le mie mosse, non farò le mie solite manovre, ma mi adeguerò. Spero di non stravolgermi là fuori palco, spero di no. Ora, sto abbastanza bene ora. Ho finito con il concerto e mi stanno aspettando in clinica per i miei controlli prima di chirurgia, e da lì vado al sala operatoria “Addio”, ha detto l’artista, che è stato accorso dalla moglie.

“Due minuti rimasti per entrare? Non ho riscaldato niente. Beh, spero che vada bene. Ti amo così tanto”, furono le parole Raul Romeroche non ha esitato a rispondere a un fedele seguace del suo stile.

“Non è la vecchiaia, idiota, è la mia appendice”, gli urlò tra le risate.

Raul Romero è stato operato per curare l’appendicite.

dopo la tua operazione, Raul Romero Ha registrato un videoclip in cui ha ringraziato le espressioni di affetto e preoccupazione per la sua salute. Allo stesso modo, ha fatto riferimento alla festa che ha dato sabato, descrivendola come la più speciale a causa delle circostanze in cui si trovava.

“E ragazze e ragazzi? Sono qui, state già lavorando. È andato tutto così bene, volevo ringraziarvi per i vostri auguri e la vostra preoccupazione. Ieri (sabato) la festa era ‘The Prom’. Penso che è stato il più speciale della mia vita, e sono così felice che tu l’abbia fatto.” Sfortunatamente, questo doveva già essere suonato, quindi non ho potuto assistere al concerto oggi (domenica). Sto bene. Grazie mille e grazie a tutti.”

I fan si sono subito espressi e gli hanno augurato una pronta guarigione. Gli hanno anche ricordato che la sua salute viene prima di tutto. “La salute non ha prezzo, riprenditi Raulito, forza e avanti”, “Coraggio, sei speciale”, “Grazie, mio ​​figlio di 10 anni ha esitato e voleva vederti. Ci siamo trasferiti all’estero e questa è stata l’occasione perfetta”, “Dove piangiamo per te le benedizioni di Raulito”, “È bello che tu sia uscito dall’operazione di Raul, per riposarti e prenderti cura di te stesso. Un abbraccio”, con alcuni messaggi che i suoi follower gli hanno scritto sul suo social network.