Rauw Alejandro pubblica “Trap Cake Vol 2, il suo terzo album Music Celebs RMMN | Spotlight

Musica portoricana ru alessandrouna delle sensazioni del 2021 con il suo album “Vice Versa”, ha pubblicato venerdì “Trap Cake Vol 2, teoricamente un EP (album di media lunghezza), sebbene comprenda 9 pezzi, fino a molti LP (abbreviazione di long play). , tradizionale album lungo).

Tra queste nuove canzoni c’è la canzone “Museo” che ha aperto questo lavoro ed è, come ha annunciato questa settimana sul suo account Instagram, “la sua canzone preferita del 2022”, sebbene le canzoni scelte come personaggi di copertina fossero “Caprichoso” e “Grazie per non cosa. “.

Il progetto prevede anche collaborazioni con star del mercato anglosassone, come Ty Dolla $ign nel brano “No Drama”, Future e Rvssian su “FCK U X2″, oltre a Sheneseea su “Red Velvet” e Ankhal su “Weba”.

“Trap Cake Vol 2” ha raggiunto l’enorme successo globale di “Vice Versa”, che con i suoi successi degli anni ’80 e canzoni come “Desesperados” è al numero uno della classifica degli album latini negli Stati Uniti, mentre è in cima alla Spagna per cinque settimane di più classifica degli album di successo e 25 Altri album Classifica degli album più ascoltati in Streaming.

C’era “Todo de ti”, in assoluto, la sua canzone più famosa, con oltre 2.000 milioni di copie da tutto il mondo su piattaforme di streaming. Di fatto, è diventata la canzone di maggior successo del 2021 in Spagna, con 9 dischi di platino certificati e un record Spotify per il maggior numero di ascoltatori in 24 ore (1,68 milioni).

L’artista vincitore del Latin Grammy Award, Raúl Alejandro Ocasio (San Juan, 1993) ha iniziato la sua carriera nel 2014 con la canzone “The Definite”, anche se non ha pubblicato il suo album di debutto “Aphrodisiac” fino al 2020.

Per questo lavoro, in cui ha saputo coniugare il meglio della musica latinoamericana attuale, da J Balvin ad Anuel AA, passando per Wisin & Yandel o Arcángel, ha ricevuto anche una nomination ai Grammy Awards come “Best Urban Latin Album” .

