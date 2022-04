Rayo Vallecano vs Valencia, potenziali formazioni – Calcio Internazionale – Sport

Falcao Garcia soffre di un infortunio muscolare al polpaccio sei settimane fa, È ancora fuori dal girone e il suo ritorno attende il miglioramento di quei fastidi che gli hanno impedito di giocare dal 26 febbraio contro il Real Madrid e lunedì non sarà nemmeno contro il Valencia.

“Falcao è ferito e rimarrà fuori. Di solito non inviamo referti medici, “Ma non si è ancora allenato con il gruppo e non potremo contare su di lui per la partita di domani”, ha detto Iraola, allenatore del Rayo Vallecano.

L’infortunio muscolare subito dal colombiano non gli permette di proseguire nel 2022 Attualmente, gli ha impedito di giocare la storica semifinale di ritorno della Coppa del Re contro il Betis e le ultime quattro partite di campionato contro Cadice, Siviglia, Atletico Madrid e Granada.

Falcao ha giocato 20 partite ufficiali con il Rayo in questa stagione, otto delle quali da titolare, e ha segnato cinque gol in 769 minuti di gioco.

La sconfitta di Falcao è una grave battuta d’arresto per Andoni Iraola, dato che la squadra di Madrid è in grave crisi con il gol.

Nelle undici partite di campionato che ha giocato nel 2022 non ne ha vinte nessuna e ha segnato solo cinque gol.

Possibili formazioni

Raggio Vallecano: Dmitrievsky; Palio, Mario Suarez, Katina, Fran Garcia; Valentino, Pathé Cess; Essie Balazone, Trego, Alvaro; Guardiola.

Valencia: Mamardashvili; Paulista, Guillamon, Aldert, Gaya, Thierry, Soler, Alex, Younes; Hugo Douro, Geddes.

EFE