Razer annuncia Blade 14 Mercury Edition e aggiorna Blade 14 a USB 4 tramite “firmware”

scanner ha annunciato un modello sostitutivo per il suo eccellente Blade 14, in questo caso in una finitura argento metallizzato che ne fa la versione Lama 14 Mercurio. Ora sembra più che mai un MacBook Pro. È esattamente lo stesso hardware del Blade 14, mantenendo il processore Ryzen 9 6900HX sebbene le opzioni della scheda grafica siano limitate a RTX 3060 e RTX 3070 Ti. Basta, perché la versione con la RTX 3080 Ti non vale affatto.

A parte questo, la società ha annunciato di aver distribuito un aggiornamento a firmware di laptop Blade 14 per aggiornare le porte USB 3.1 di tipo C esistenti. Una volta installati, funzioneranno come USB 4 e saranno quindi compatibili con tutti i prodotti e servizi Thunderbolt 3 disponibili.

configurazione con file Il prezzo dell’RTX 3060 è di 2.200 euro mentre il modello con L’RTX 3070 Ti costa 2.900 euro.